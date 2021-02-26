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Украина на "тропе войны": Жертвой выбрали Россию

26 февраля 2021, 15:45  •  109 • Политика
Украинские власти из-за своей недальновидности привели страну к полному разрыву отношений с Россией, особенно это коснулось торгово-экономических связей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что Украина находится на "тропе войны", а Россию выбрала в качестве жертвы.
Украина выбрала для себя путь, который полностью уничтожает оставшиеся связи между ней и Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что украинское руководство фактически отказалось от сотрудничества с РФ и выбрало "враждебный путь".
"В подобном плачевном состоянии Украина находится уже давно. Виной тому стала недальновидность украинских руководителей, которые фактически отказались от каких-либо отношений и выбрали путь враждебности и недружелюбия", - отметил Песков.
По его словам, товарооборот между странами показал "абсолютный мизер" с точки зрения взаимовыгодного потенциала торгово-экономического сотрудничества.
Отвечая на вопрос о действиях нашей страны, Песков уточнил, что российская сторона защищает свои интересы, поэтому будет делать всё для своего развития.
"Российским правительством сделано много для интересов нашего народа, поэтому в дальнейшем будет сделано ещё больше для защиты наших интересов", - добавил Песков.
Он также уверил, что Россией никогда не будут использовать рычаги контрсанкций, несмотря на то что Киев ввёл жесткие санкции в отношении Москвы.

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