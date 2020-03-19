Украина на пороге конституционного переворота. Рада готовит транзит власти от Зеленского к Авакову? • 133 • Украина



На Украине назревает конфликт между президентом и Верховной радой. Не секрет, что между Зеленским и Разумковым несколько дней шло перетягивание каната за право не сажать парламент на карантин: президент настойчиво пытался провести через раду закон о земле. Парламент взбрыкнул, а спикер напомнил гаранту, что Украина — это парламентско-президентская республика.



Не исключено, что этим напоминанием все и закончится: в стране сейчас намечается ползучий конституционный переворот в сторону усиления президентской вертикали. Например, премьер-министр Денис Шмыгаль предложил разрешить передать право парламента вводить чрезвычайное положение другим органам власти или президенту. Соответствующее заявление он сделал во время экстренного заседания правительства: глава Кабмина предложил внести законопроект, который будет предусматривать, что в случае, если Верховная рада не сможет собираться, президент получит право вводить в стране чрезвычайное положение. Пока такая функция есть только у Рады, которую усиленно пытаются изолировать – после того, как депутаты поддержали ставленников Авакова на должности в Генпрокуратуру и ГБР. Стоит ли говорить, что сам министр МВД выразил полное согласие с инициативой Шмыгаля передать «красную кнопку» в надежные руки. Причем, речь вовсе не идет о руках Зеленского. Министр внутренних дел Украины считает, что надо прописать механизм, согласно которому право вводить ЧП в стране может передаваться в зависимости от того, как развивается ситуация. Премьер-министр принял это предложение и поручил Министерству юстиции подготовить соответствующий документ.



«Прошу совместно с Верховной радой такой законопроект подготовить и на время эпидемии коронавируса иметь возможность передавать полномочия… Какой позволит от одного органа власти к другому передавать полномочия управлять страной. Потому что мы на самом деле не знаем, какие последствия будут… Или Верховная Рада будет заблокирована, или Кабинет Министров будет заблокирован, или президент… Не дай бог, дай бог всем здоровья, но неизвестно, кто не сможет работать по болезни», — высказался новый глава правительства. Если так, то намечается транзит власти от Зеленского к Авакову…



Кстати, похоже, что именно на его стороне играет нардеп Сергей Шахов, который помогает изолировать ВР. Народный депутат группы «Довира», у которого подтвердили коронавирус после его пребывания во Франции, мог контактировать с 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов. Он также пожимал руку премьеру… И вот уже члены экологического комитета Верховной Рады, на заседании которого побывал Сергей Шахов, уходят на самоизоляцию. А там, не исключено, что изолируют и президента.



«Налицо – госпереворот и попытка узурпации власти. Я требую от Генерального прокурора открыть дело относительно авторов переворота. Попытка отменить Конституцию и балансы ветвей власти - это преступление против государства»,- заявил по этому поводу аналитик Михаил Чаплыга.



Напомним, что чрезвычайное положение — особый правовой режим, который может действовать в Украине (или отдельных ее местностях) в случае чрезвычайной ситуации общегосударстванного уровня, способной привести к человеческим и материальным потерям, угрожает жизни и здоровью граждан или связана с попыткой захвата госвласти или военными действиями. ЧП предусматривает получение органами государственной власти, военными и органами местного самоуправления всех необходимых полномочий для устранения этой чрезвычайной ситуации. ЧП может продолжаться до 30 дней во всей стране и до 60 дней в отдельных регионах, однако в случае необходимости может быть продлен по решению президента страны. Предложение ввести ЧП президенту подает Совет нацбезопасности и обороны или Кабмин (в отдельных случаях). Решение главы государства утверждает парламент.



На Украине назревает конфликт между президентом и Верховной радой. Не секрет, что между Зеленским и Разумковым несколько дней шло перетягивание каната за право не сажать парламент на карантин: президент настойчиво пытался провести через раду закон о земле. Парламент взбрыкнул, а спикер напомнил гаранту, что Украина — это парламентско-президентская республика.Не исключено, что этим напоминанием все и закончится: в стране сейчас намечается ползучий конституционный переворот в сторону усиления президентской вертикали. Например, премьер-министр Денис Шмыгаль предложил разрешить передать право парламента вводить чрезвычайное положение другим органам власти или президенту. Соответствующее заявление он сделал во время экстренного заседания правительства: глава Кабмина предложил внести законопроект, который будет предусматривать, что в случае, если Верховная рада не сможет собираться, президент получит право вводить в стране чрезвычайное положение. Пока такая функция есть только у Рады, которую усиленно пытаются изолировать – после того, как депутаты поддержали ставленников Авакова на должности в Генпрокуратуру и ГБР. Стоит ли говорить, что сам министр МВД выразил полное согласие с инициативой Шмыгаля передать «красную кнопку» в надежные руки. Причем, речь вовсе не идет о руках Зеленского. Министр внутренних дел Украины считает, что надо прописать механизм, согласно которому право вводить ЧП в стране может передаваться в зависимости от того, как развивается ситуация. Премьер-министр принял это предложение и поручил Министерству юстиции подготовить соответствующий документ.«Прошу совместно с Верховной радой такой законопроект подготовить и на время эпидемии коронавируса иметь возможность передавать полномочия… Какой позволит от одного органа власти к другому передавать полномочия управлять страной. Потому что мы на самом деле не знаем, какие последствия будут… Или Верховная Рада будет заблокирована, или Кабинет Министров будет заблокирован, или президент… Не дай бог, дай бог всем здоровья, но неизвестно, кто не сможет работать по болезни», — высказался новый глава правительства. Если так, то намечается транзит власти от Зеленского к Авакову…Кстати, похоже, что именно на его стороне играет нардеп Сергей Шахов, который помогает изолировать ВР. Народный депутат группы «Довира», у которого подтвердили коронавирус после его пребывания во Франции, мог контактировать с 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов. Он также пожимал руку премьеру… И вот уже члены экологического комитета Верховной Рады, на заседании которого побывал Сергей Шахов, уходят на самоизоляцию. А там, не исключено, что изолируют и президента.«Налицо – госпереворот и попытка узурпации власти. Я требую от Генерального прокурора открыть дело относительно авторов переворота. Попытка отменить Конституцию и балансы ветвей власти - это преступление против государства»,- заявил по этому поводу аналитик Михаил Чаплыга.Напомним, что чрезвычайное положение — особый правовой режим, который может действовать в Украине (или отдельных ее местностях) в случае чрезвычайной ситуации общегосударстванного уровня, способной привести к человеческим и материальным потерям, угрожает жизни и здоровью граждан или связана с попыткой захвата госвласти или военными действиями. ЧП предусматривает получение органами государственной власти, военными и органами местного самоуправления всех необходимых полномочий для устранения этой чрезвычайной ситуации. ЧП может продолжаться до 30 дней во всей стране и до 60 дней в отдельных регионах, однако в случае необходимости может быть продлен по решению президента страны. Предложение ввести ЧП президенту подает Совет нацбезопасности и обороны или Кабмин (в отдельных случаях). Решение главы государства утверждает парламент. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





133 Источник Похожие новости Лишить Киев звания город-герой: «Носить белое перо трусости и черное перо позора, до исправления» Жадность нового покровителя Владимира Зеленского, олигарха Рината Ахметова, мешает наладить отношения с Россией Для чего «слугам народа» вводить чрезвычайное положение на Украине? Зеленский уличил депутатов Рады в «кнопкодавстве» на фоне коронавируса Ситуация с эпидемией коронавируса в Молдавии ухудшается Бухаресту не понравилась новая коалиция в молдавском парламенте Новости партнеров