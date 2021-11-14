Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи

Перед самым началом зимы Украина оказалась на грани энергетического коллапса. Из 23 государственных теплоэлектростанций работают лишь три, 90% ТЭС отключены или находятся на ремонте. Власти страны вынуждены обратиться за помощью.

Накануне стало известно, что государственные энергоблоки Украины работают лишь на 10%. Всего в стране 23 ТЭС, но из-за дефицита угля прекратили работу 14 из них, ещё шесть ремонтируются. Работают, таким образом, только три станции, сообщает агентство "Униан".

Нехватка топлива ранее стала причиной остановки половины энергоблоков компании "Центрэнерго", которая считается лидером по производству электричества и тепла в центре и на востоке Украины.

Также в стране работают четыре энергоблока частных станций, при этом два из них относятся к Луганской ТЭС.

Сообщается, что украинские власти вынуждены были обратиться за помощью к другим странам. В частности, они попросили Словакию об экстренных поставках электроэнергии.

Владимир Зеленский отреагировал на начинающийся энергокризис в стране в своём стиле, пообещав олигархам "адский период", если они не решат проблему с топливом. Речь Зеленского наделала много шума, депутат Рады Кучеренко даже заявил, что это "не речь президента", и усомнился в адекватности главы Украины.