Украина на 15 лет изгнала Деда

На Украине выдворили из страны криминального авторитета по кличке Дед. Как говорится в сообщении местного МВД, уроженец Армении не раз нарушал миграционное законодательство и уже не раз его депортировали из страны.

Однако мужчина вновь возвращался в Незалежную и всячески пытался скрыться от полицейских. Для этого он раз в три-четыре дня менял место жительства на Украине.

Впрочем, эта конспирология не помогла, 28 апреля Дед был задержан, а 8 июля его выслали из страны.

"Восьмого июля по решению суда уголовного авторитета по прозвищу Дед принудительно выдворили за пределы Украины. В течение 15 лет ему запрещено въезжать на территорию Украины", - отметили в пресс-службе украинского МВД.