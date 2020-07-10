Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
У Америки есть план перестройки. Он страшен
Главная / В мире

Украина на 15 лет изгнала Деда

10 июля 2020, 18:00  •  165 • В мире
Криминального авторитета по прозвищу Дед, уроженца Армении, выдворили с Украины и запретили ему въезд на 15 лет.
На Украине выдворили из страны криминального авторитета по кличке Дед. Как говорится в сообщении местного МВД, уроженец Армении не раз нарушал миграционное законодательство и уже не раз его депортировали из страны.
Однако мужчина вновь возвращался в Незалежную и всячески пытался скрыться от полицейских. Для этого он раз в три-четыре дня менял место жительства на Украине.
Впрочем, эта конспирология не помогла, 28 апреля Дед был задержан, а 8 июля его выслали из страны.
"Восьмого июля по решению суда уголовного авторитета по прозвищу Дед принудительно выдворили за пределы Украины. В течение 15 лет ему запрещено въезжать на территорию Украины", - отметили в пресс-службе украинского МВД.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



165
Источник
Похожие новости
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глазах
10 июля 2020, 03:00
Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США
10 июля 2020, 01:00
Постыдная правда о коллаборационизме поляков
10 июля 2020, 07:00
Ему прочили пост президента, а нашли на горе: Что известно о смерти мэра Сеула
09 июля 2020, 23:00
Онкобольная в предсмертном интервью упрекнула врачей: "Мне страшно, и я очень злюсь на вирус"
10 июля 2020, 01:00
Иорданская принцесса вышла замуж за внука сказочника. Ради неё он сменил веру
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глаза...
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты сл...
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны"...
10 июля 2020, 03:00
Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
08 июля 2020, 09:00
У Америки есть план перестройки. Он страшен
05 июля 2020, 10:00
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
05 июля 2020, 00:00
Разговор по Украине в "нормандском формате" затянулся на 10 часов. Но… прорыва нет
05 июля 2020, 20:00
"Русский голос" за три дня поднял на уши поляков
07 июля 2020, 16:00
Скабрёзный сюжет может дорого стоить Владимиру Зеленскому, если его разоблачат как наркомана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.