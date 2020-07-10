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Украина на 15 лет изгнала Деда
10 июля 2020, 18:00 • 165 • В мире
Криминального авторитета по прозвищу Дед, уроженца Армении, выдворили с Украины и запретили ему въезд на 15 лет.
На Украине выдворили из страны криминального авторитета по кличке Дед. Как говорится в сообщении местного МВД, уроженец Армении не раз нарушал миграционное законодательство и уже не раз его депортировали из страны.
Однако мужчина вновь возвращался в Незалежную и всячески пытался скрыться от полицейских. Для этого он раз в три-четыре дня менял место жительства на Украине.
Впрочем, эта конспирология не помогла, 28 апреля Дед был задержан, а 8 июля его выслали из страны.
"Восьмого июля по решению суда уголовного авторитета по прозвищу Дед принудительно выдворили за пределы Украины. В течение 15 лет ему запрещено въезжать на территорию Украины", - отметили в пресс-службе украинского МВД.
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