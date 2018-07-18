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Украина мучает туристов, отправляющихся в Крым. Незалежная создает на границе искусственные очереди

18 июля 2018, 18:54  •  140 • В России

Власти Украины создают искусственные очереди на въезде в Крым. На какие только ухищрения не идет официальный Киев, чтобы усложнить своим же гражданам жизнь. И все потому, что они хотят поехать отдыхать в Крым или проведать живущих там родственников.

17 июля километровая очередь из машин выстроилась перед постом ДПС в поселке Новоалексеевка Херсонской области.

- Сотрудники полиции сопредельного государства намеренно задерживают и не пропускают к госгранице граждан, вынуждая и взрослых, и детей по нескольку часов проводить на изматывающей жаре, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Людей пропускают только после того, как на границе соберется около сотни машин.

- Дождавшись порядка 100 автомобилей, дают «зеленый свет» и отправляют в один из пунктов пропуска, тем самым создавая искусственные очереди на российской границе, - отметили в ведомстве. - Несмотря на эти действия украинской стороны, мы в кратчайшие сроки оформляем всех пребывающих в Крым граждан, чтобы не допустить транспортного коллапса.

Сейчас пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» работают в штатном режиме, скопления машин не наблюдается.

Основная цель визита украинцев в Крым - отдых.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, в этом году власти Крыма ждали миллион туристов из Украины. Но людей уже приехало намного больше. Только за первые 6 месяцев 2018 года пассажиропоток превысил 1,1 миллиона человек. Число авто, которые пересекли границу за этот же период, больше 175 тысяч.

По словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, украинских туристов в Крыму с каждым днем становится все больше. Он отметил, что основная цель визита - отдых, так как аналогов крымским курортам с местным целебным климатом и разнообразием достопримечательностей на Украине просто нет.

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