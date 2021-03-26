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Украина может воссоединиться с Россией. Вассерман описал "страшный сон" Киева
26 марта 2021, 19:50 • 91 • Политика
Известный российский публицист Анатолий Вассерман описал "страшный сон" Киева - сценарий, при котором Украина воссоединится с Россией. По его словам, украинские политики сами могут реализовать этот сценарий.
По словам публициста, все крупные украинские политики пытаются спровоцировать конфликт в Москвой, чтобы помешать народу Украины воссоединиться с Россией.
Однако этими действиями Киев может ускорить реализацию сценария, которого так боится. Если действие дойдёт до войны с Россией, то Украина очень быстро окажется российской территорией, поскольку силы двух стран несопоставимы. ВС России превосходит ВСУ как численно, так и качественно, считает Вассерман.
Напомним, что Украина в последние несколько недель активно перебрасывает тяжёлую технику в Донбасс. Некоторые эксперты полагают, что Киев готовится к большому наступлению. При этом они отмечают, что Россия не останется в стороне. Президент РФ Владимир Путин ранее уже заявлял, что не даст жителей Донбасса в обиду.
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