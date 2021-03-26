Украина может воссоединиться с Россией. Вассерман описал "страшный сон" Киева

Известный российский публицист Анатолий Вассерман описал "страшный сон" Киева - сценарий, при котором Украина воссоединится с Россией. По его словам, украинские политики сами могут реализовать этот сценарий.

По словам публициста, все крупные украинские политики пытаются спровоцировать конфликт в Москвой, чтобы помешать народу Украины воссоединиться с Россией.

Однако этими действиями Киев может ускорить реализацию сценария, которого так боится. Если действие дойдёт до войны с Россией, то Украина очень быстро окажется российской территорией, поскольку силы двух стран несопоставимы. ВС России превосходит ВСУ как численно, так и качественно, считает Вассерман.

Если война начнется, то очень скоро вся Украина окажется в составе РФ. США вначале доведут ситуацию до явного преступления, а потом только поймут, что это преступление не окупается, - пояснил он Nation News.

Напомним, что Украина в последние несколько недель активно перебрасывает тяжёлую технику в Донбасс. Некоторые эксперты полагают, что Киев готовится к большому наступлению. При этом они отмечают, что Россия не останется в стороне. Президент РФ Владимир Путин ранее уже заявлял, что не даст жителей Донбасса в обиду.