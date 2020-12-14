Украина может вернуться к границам 17 века

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский не уверен, что процесс территориальной фрагментации Украины уже завершился.«На Украине происходит фрагментация и дефрагментация государства, когда какие-то территории видят, что государство слабое, да еще и занимает враждебную позицию в отношении своего главного соседа, с которым ты связан культурно и исторически, не хотят жить с ним в одной политической парадигме и просто берут и уходят, я имею в виду Крым и Донбасс», — сказал эксперт.Он также отметил, что, по его мнению, процесс территориальной фрагментации Украины еще не завершился«Возможно, Украина вообще вернется к границам 17 века, когда она существовала на территории Войска Запорожского. Не готов сейчас давать какие-то однозначные прогнозы», — добавил Вышинский.