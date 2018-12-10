Украина может стать новой Северной Кореей - эксперт

Бывший глава миссии Украины при НАТО Петр Гаращук заявил, что его страна имеет всякую возможность присоединиться к неформальному клубу ядерных держав. При этом он уверен, что на пути к данной цели Киев не смогут остановить даже неминуемые международные санкции, подобные тем, которые введены сейчас против Северной Кореи. Об этом дипломат рассказал в эфире передачи "Бурчук LIVE" на информпортале "Обозреватель".

Так, Гаращук отметил, что с советских времен в Незалежной остался завод по производству межконтинентальных баллистических ракет. Он расположен в городе Днепропетровске, или в Днепре, как его называют на Украине после "декоммунизации".

По словам дипломата, данное предприятие предоставляет стране уникальные возможности для разработки ядерного оружия, которых нет ни у кого в мире.

При этом, как отмечает издание "Утро.ру", в случае начала работы над ядерным оружием Украину могут ждать самые серьезные санкции. Ближайший пример здесь - те экономические рестрикции, которые введены сейчас против КНДР.

Тем не менее, по мнению Гаращука, перед лицом потенциальной "российской агрессии" даже подобные санкции не являются чем-то существенным.