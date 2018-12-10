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Украина может стать новой Северной Кореей - эксперт

10 декабря 2018, 21:39  •  108 • Политика
Бывший глава миссии Украины при НАТО Петр Гаращук заявил, что его страна имеет всякую возможность присоединиться к неформальному клубу ядерных держав. При этом он уверен, что на пути к данной цели Киев не смогут остановить даже неминуемые международные санкции, подобные тем, которые введены сейчас против Северной Кореи. Об этом дипломат рассказал в эфире передачи "Бурчук LIVE" на информпортале "Обозреватель".
Так, Гаращук отметил, что с советских времен в Незалежной остался завод по производству межконтинентальных баллистических ракет. Он расположен в городе Днепропетровске, или в Днепре, как его называют на Украине после "декоммунизации".
По словам дипломата, данное предприятие предоставляет стране уникальные возможности для разработки ядерного оружия, которых нет ни у кого в мире.
При этом, как отмечает издание "Утро.ру", в случае начала работы над ядерным оружием Украину могут ждать самые серьезные санкции. Ближайший пример здесь - те экономические рестрикции, которые введены сейчас против КНДР.
Тем не менее, по мнению Гаращука, перед лицом потенциальной "российской агрессии" даже подобные санкции не являются чем-то существенным.
"Мы ничего не боимся. Наш солдат на фронте ничего не боится. А вся система - политическая, экономическая и политика безопасности - нашего государства должна работать на нашего солдата. Не только Минобороны и Генштаб. Это все государство ведет войну!" - заявил украинский Гаращук.

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