Украина может представлять угрозу для России и без НАТО - эксперт

Украина может представлять угрозу для нацбезопасности России и без вступления в НАТО, считает эксперт. По его словам, Североатлантический альянс может попытаться добраться до России, используя преданность Киева.

Такое мнение высказал член Совета при президенте по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. Он отметил, что членство в НАТО Украине никто не даст, несмотря на формальную поддержку страны. Мешает и отсутствие у Киева денег, и продолжающаяся гражданская война, и много других факторов.

Однако ничто не мешает НАТО использовать Киев в своих целях. К примеру, страны западного блока могут разместить на Украине свои военные базы, что создаст угрозу для России. Такие прецеденты уже были, пишет Nation News.

Существует множество стран, никогда не входивших в НАТО, но на их территориях располагаются американские военные базы: Саудовская Аравия, Таиланд, Япония и другие, - отметил Безпалько.

Отметим, что украинские власти регулярно поднимают вопрос о вступлении в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский даже заявлял, что это залог мира в Донбассе. Однако Запад недвусмысленно дал понять, что не заинтересован в расширении состава альянса. В США заявили, что данный вопрос должно решать руководство НАТО, а не Вашингтон. А в Германии подчеркнули, что вопрос вступления Украины в западный военный блок вообще не стоит на повестке дня.