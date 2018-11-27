«Украина может почувствовать себя вольготно»: в МИД РФ сожалеют о блокировке российской повестки в СБ ООН

В МИД РФ сожалеют, что Совбез ООН не принял российскую повестку по ситуации в Керченском проливе. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. При этом в России не исключили, что решение СБ позволит Украине осуществлять новые провокации в отношении РФ. Об этом в интервью RT заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отметил, что Киев несёт полную ответственность за нарушение российской границы тремя украинскими кораблями. Озабоченность эскалацией конфликта выразил и президент США Дональд Трамп. При этом посольство РФ в Вашингтоне призвало американскую сторону «обуздать своих подопечных» в Киеве.

В МИД РФ сожалеют, что Совет Безопасности ООН под влиянием США заблокировал российскую повестку по ситуации в Керченском проливе. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«К нашему огромному сожалению, члены СБ — как наш представитель сказал, не без влияния США и других западных государств — не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку, чтобы провести заседание Совета Безопасности по повестке дня, а именно, если говорить нормальным языком, рассмотреть то, что произошло вчера в российских территориальных водах», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

При этом Захарова допустила, что с украинской стороны возможны дальнейшие провокации.

«В следующий раз нужно быть очень аккуратным, а я думаю, что следующие разы тоже будут, учитывая то, что происходит», — добавила Захарова.

По её словам, Россия приняла повышенные меры безопасности в Керченском проливе с учётом угроз, поступающих с Украины, в отношении Крымского моста.

«Именно поэтому российская сторона принимала повышенные меры безопасности, особенно учитывая те призывы к уничтожению, подрыву и так далее Керченского моста», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что вход украинских военных кораблей в территориальные воды России 24-25 ноября был заранее спланирован Киевом с целью «масштабной провокации, которая включает в себя информационный компонент, безусловно, силовое устрашение, угрозу применения силы, а затем подключение дипломатических и международно-правовых ресурсов».

О том, что отказ Совбеза от рассмотрения российской повестки и осуждения действий Киева может позволить Украине осуществлять новые провокации, в беседе с RT рассказал и первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я боюсь, что после того, как западные страны, которые имеют определённое влияние на Украину, продемонстрировали подобное отношение к произошедшему, украинская сторона может почувствовать себя более вольготно для того, чтобы принять участие в подобных провокациях в будущем», — сказал он.

26 ноября состоялось заседание Совбеза ООН, на котором российскую повестку «Нарушение границ РФ» по инциденту в Керченском проливе рассматривать отказались — семь стран проголосовали против, четыре — за. В итоге для повестки было выбрано письмо постпреда Украины при ООН на имя председателя Совбеза от 28 февраля 2014 года, касающиеся воссоединения России и Крыма в результате референдума в 2014 году.

«Призываем США обуздать своих подопечных»

При этом глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в инциденте в Керченском проливе и призвал Москву «вернуть Украине суда и задержанных членов экипажа».

«Соединённые Штаты осуждают эту агрессивную российскую акцию. Мы призываем Россию вернуть Украине суда и задержанных членов экипажа, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в его заявлении.

Помпео также выразил надежду, что президент России Владимир Путин и глава Украины Пётр Порошенко будут «напрямую участвовать» в урегулировании этого инцидента.

Ситуацию в Керченском проливе прокомментировал и американский президент Дональд Трамп. Он заявил, что происходящее между Россией и Украиной ему «не нравится», и выразил надежду, что ситуация вернётся в норму.

«Нам, как бы то ни было, не нравится, что происходит. И надеюсь, это будет исправлено… Они (европейские лидеры. —RT)не в восторге. Мы все работаем над этим вместе», — сказал он журналистам.

При этом в посольстве России в Соединённых Штатах призвали Вашингтон «обуздать своих подопечных» в Киеве и осудили нападения украинских радикалов на российские диппредставительства на Украине.

«Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать наконец своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец», — говорится в Facebook посольства.

«Украинское руководство несёт всю полноту ответственности»

25 ноября в районе Керченского пролива украинские военные корабли — морской буксир «Яны Капу», судно обеспечения «Горловка» и бронекатера «Никополь» и «Бердянск» — попытались без получения разрешения со стороны российских пограничников прорваться в Азовское море через территориальные воды России.

«В 20:50 ПСКР «Изумруд» предупредил БАК «Бердянск», что в случае невыполнения требований об остановке по нему будет применено оружие на поражение... БАК «Бердянск» требования об остановке проигнорировал. В 20:55 ПСКР «Изумруд» в координатах 44°51'3 СШ, 36°23'4 ВД в территориальном море применил оружие на поражение по БАК «Бердянск», — отметили в ФСБ.

При этом, по данным ФСБ, «украинские военные корабли вошли в территориальные воды по прямому указанию киевских властей».

«Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах», — сообщили в ведомстве.

В результате действий российских пограничников украинские корабли были задержаны.

В ответ Украина привела вооружённые силы и СБУ в полную боевую готовность, в десяти областях Украины, граничащих с Россией, Приднестровьем, а также находящихся на побережье Азовского и Чёрного морей на 30 дней было введено военное положение.

В России считают, что ответственность за конфликт в Керченском проливе лежит на Киеве. Об этом в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сказал президент России Владимир Путин.