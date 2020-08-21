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Украина может оказаться «в кольце врагов»: в Киеве обсуждают тревожную ситуацию в Белоруссии
21 августа 2020, 10:55 • 77 • Украина
Пресс-служба украинского МИД сообщила о совещании, состоявшемся в министерстве в связи с ситуацией в соседней Белоруссии. На совещании присутствовали представители профильных департаментов внешнеполитического ведомства, а также посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.
«Посол дал оценку ситуации в Белоруссии, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросам. По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений», — говорится в сообщении.
Можно не быть экспертом в украино-белорусских отношениях, чтобы догадаться, о чем именно шла речь на совещании. Украина, являясь членом недавно созданного «Люблинского треугольника», в который, помимо нее, входят также Польша и Литва, уже поддержала внешнее давление на Александра Лукашенко, не признав результаты выборов.
Украинские политики являются частью тех же структур, что и силы, стоящие за белорусской оппозицией, продвигающей Светлану Тихановскую: это различные фонды, спонсируемые США, ЕС, Соросом и рядом европейских государств. Украинские радикалы во власти не скрывают своего восторга от событий, происходящих в соседней стране. И помогают они белорусской оппозиции не только словом, но и делом, направляя «консультантов» для более эффективного противостояния силовикам.
Все эти факторы отнюдь не способствуют развитию гармоничных отношений между странами. И последние заявления, и действия официальных лиц Украины могут лишить страну той поддержки, которую на протяжении последних 6 лет оказывал Лукашенко.
Таким образом, фраза «в кольце врагов» может стать для Украины новой жестокой реальностью, полностью отражающей ее безумную внешнюю политику.
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