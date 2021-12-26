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Украина может не признать договоренности России и США - Данилов
26 декабря 2021, 05:10 • 85 • Украина
Решения стран Запада и России по Украине не будут эффективны, если их не признают жители Украины, заявил 24 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью AFP
Данилов прокомментировал предложения РФ США и НАТО по гарантиям безопасности.
«Невозможно заставить нас встать на колени, если так решили важные люди», — заявил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что украинские власти на данный момент не наблюдают «критического наращивания сил» со стороны России. Однако он призвал страны Запада предоставить больше военной помощи Украине и ввести превентивные санкции против России.
Ранее МИД РФ передал США проекты соглашений по гарантиям в сфере безопасности. Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых — отказ НАТО от любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
Президент РФ подчеркивал, что размещение инфраструктуры НАТО на Украине стало бы для Москвы красной линией, и тогда РФ будет вынуждена ответить размещением на границах гиперзвукового оружия.
Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Москва отмечала, что Россия никому не угрожает, а передвижение войск по территории страны — суверенное право.
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