Жаждущего возвращения Крыма Петра Порошенко предупредили о надвигающейся государственной катастрофе. По словам эксперта, Украина может не пережить эту осень и зиму.

С таким мнением выступил лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот. Он прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко, который написал в Facebook, что уже через год Крым якобы вернётся под украинскую юрисдикцию.

Кот же в ответ заметил, что Украина не только не получит русский Крым, но и рискует потерять те территории, которыми обладает в настоящий момент.

Осень и зима 2021 года могут стать для государственности Украины окончательным приговором. Страна, возможно, перестанет существовать как государство, так как Запад её просто разорвёт,

- рассказал он порталу "Народные новости".

Эксперт также не исключил, что жители Киева, устав от навязываемой властью украинизации, решат "стать русскими". Он подчеркнул, что большие изменения в стране могут оказаться приговором для Порошенко. Бывший президент рискует "попасть за борт" в случае потери государственности Украиной.

О том, что страна уже не контролирует свои внутренние процессы, ранее заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что на Украине сформировано внешнее управление. Власти США руководят страной из-за океана через посольство и антикоррупционные органы.