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Украина может не пережить зиму: Жаждущего Крыма Порошенко предупредили о надвигающейся катастрофе
20 июля 2021, 17:20 • 280 • Политика
Жаждущего возвращения Крыма Петра Порошенко предупредили о надвигающейся государственной катастрофе. По словам эксперта, Украина может не пережить эту осень и зиму.
С таким мнением выступил лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот. Он прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко, который написал в Facebook, что уже через год Крым якобы вернётся под украинскую юрисдикцию.
Кот же в ответ заметил, что Украина не только не получит русский Крым, но и рискует потерять те территории, которыми обладает в настоящий момент.
- рассказал он порталу "Народные новости".
Эксперт также не исключил, что жители Киева, устав от навязываемой властью украинизации, решат "стать русскими". Он подчеркнул, что большие изменения в стране могут оказаться приговором для Порошенко. Бывший президент рискует "попасть за борт" в случае потери государственности Украиной.
О том, что страна уже не контролирует свои внутренние процессы, ранее заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что на Украине сформировано внешнее управление. Власти США руководят страной из-за океана через посольство и антикоррупционные органы.
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