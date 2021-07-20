Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото
Главная / Политика

Украина может не пережить зиму: Жаждущего Крыма Порошенко предупредили о надвигающейся катастрофе

20 июля 2021, 17:20  •  280 • Политика
Жаждущего возвращения Крыма Петра Порошенко предупредили о надвигающейся государственной катастрофе. По словам эксперта, Украина может не пережить эту осень и зиму.
С таким мнением выступил лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот. Он прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко, который написал в Facebook, что уже через год Крым якобы вернётся под украинскую юрисдикцию.
Кот же в ответ заметил, что Украина не только не получит русский Крым, но и рискует потерять те территории, которыми обладает в настоящий момент.
Осень и зима 2021 года могут стать для государственности Украины окончательным приговором. Страна, возможно, перестанет существовать как государство, так как Запад её просто разорвёт,
- рассказал он порталу "Народные новости".
Эксперт также не исключил, что жители Киева, устав от навязываемой властью украинизации, решат "стать русскими". Он подчеркнул, что большие изменения в стране могут оказаться приговором для Порошенко. Бывший президент рискует "попасть за борт" в случае потери государственности Украиной.
О том, что страна уже не контролирует свои внутренние процессы, ранее заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что на Украине сформировано внешнее управление. Власти США руководят страной из-за океана через посольство и антикоррупционные органы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






280
Источник
Похожие новости
20 июля 2021, 11:50
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
20 июля 2021, 06:20
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
20 июля 2021, 02:40
Зеленский указал миру, что должно стать главным приоритетом
20 июля 2021, 00:50
"Эффектный спектакль": В Британии попытались высмеять подготовку к параду ВМФ России
20 июля 2021, 04:30
Экс-депутат Рады: Транзит русского газа через Украину закроют немцы
20 июля 2021, 06:20
Порошенко дал опрометчивое обещание: "Вернём Крым домой"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2021, 07:35
«Проект "Украина" осенью может закончиться», — бывший депутат Рады
13 июля 2021, 22:05
Зашифрованное вступление Путина: Экстренная встреча началась с важнейшего намёка
19 июля 2021, 11:05
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
20 июля 2021, 11:50
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
16 июля 2021, 01:25
Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины
17 июля 2021, 09:35
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
17 июля 2021, 08:40
Россия начала эту войну: американский смотрящий посетил Донбасс и открыто обвинил Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.