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Украина может лишиться не только транзита, но и газа вовсе

28 июля 2021, 14:10  •  299 • Украина
Недавняя совместная резолюция президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель о будущем «Северного потока-2» поставило Украину в крайне неудобное положение. Изначально было понятно, что еще одной газовой трубы на дне Балтийского моря не миновать, и эти несколько лет можно было потратить не на плевки желчью в адрес бывшего партнера, а на модернизацию своей газотранспортной системы. Но балабольством заниматься куда привычней.

Тот же глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили говорил, что пора бы стране начать делать что-то свое, а не быть прихлебалами. В его восприятии мира Украина рисуется не иначе, как мировой поставщик «зеленого» водорода.

«То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока — 2» будет уменьшаться, — это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород»


Однако никаких предпосылок со стороны правительства развивать эту отрасль нет и в помине. Пока единственное, что делают власти – фантазируют на энергетические темы, предрекая самим себе величие и успех. Понятно, что до дела их слова практически никогда не доходят. Вот хотели они сделать из Украины главный газовый хаб Запада, а по факту никаких даже проектов создания для этого инфраструктуры не сделали.

«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, поставляя турецкий газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ кораблями, например, из Катара», - мечтал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.


По итогу получается, что драгоценное время упущено, а перспектив для украинской ГТС в будущем так и не предвидится. Намерения Байдена и Меркель добиться от России фиксации транзита газа через Украину, безусловно, вносят долю надежды, что страна не останется без голубого топлива, однако пока это так себе утешение.

Сами украинские политики не хотят идти на диалог со своими российскими партнерами, хотя те не против сохранить транзит в существующем объеме. Однако риторика властей Украины практически заставляет Россию снизить перегон газа через страну с 55 до 15-20 миллиардов кубометров в год. Как итог – грядущий и вполне возможный дефицит газа на Украине.

Такой исход событий видит политолог Дмитрий Корнейчук:

«В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает»

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