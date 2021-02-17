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Украина может лишиться ассоциации с Евросоюзом, если не закроет сайт «Миротворец»
17 февраля 2021, 10:50 • 50 • Украина
Симферополь, 16 февраля. В августе 2014 года советник министра иностранных дел Украины Антон Геращенко презентовал стране сайт «Миротворец», на котором сегодня опубликованы личные данные не только украинцев и россиян, но и граждан Европы. Все они якобы являются либо «агентами Кремля», либо совершили преступление против «национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка», либо просто посещали Крым.
В списке «Миротворца», например, находятся президент Белоруссии Александр Лукашенко, пассажиры первого поезда в Крым, авторы фильма о крушении МН-17, журналисты, военные, жители ДНР и ЛНР, то есть все неугодные современной Украине. При этом сайт уже не раз пытались закрыть, поскольку он представляет опасность для людей, однако его работа почему-то до сих пор не прекращена.
До этого по поводу «Миротворца» высказывался председатель мониторинговой миссии ООН по Украине, отмечая, что все люди там обозначаются как «террористы, сепаратисты и предатели», что недопустимо. Подобного мнения придерживаются и в правительстве Германии. Еще в августе 2019 года ФРГ требовала от Украины посодействовать удалению сайта. Однако сайт до сих пор функционирует, а на требование закрыть ресурс Киев лишь «пообещал провести соответствующую проверку сайта».
Теперь же Европейский парламент рекомендует украинскому правительству запретить деятельность сайта «Миротворец» — 11 февраля ЕП была принята соответствующая резолюция.
Однако есть сомнения, что Украина выполнит требования своих западных коллег, тем более что она уже не раз игнорировала их просьбы по поводу удаления сайта. Однако у Европарламента есть весомый аргумент в данном случае. Как удалось выяснить ФАН у своего источника в Европейском парламенте, в случае отказа позиции Украины в вопросе сотрудничества в рамках ассоциации с Европейским союзом могут пошатнуться.
Также источник ФАН в Европарламенте добавил, что сайт «Миротворец» будет находиться под наблюдением тех, кто просил его закрыть. В связи с этим украинцы будут находиться под давлением европейцев, заявил он.
Напомним, ранее стало известно, что Европейский парламент игнорирует заявления Украины об «ущемлении прав» крымских татар в Крыму.
Автор: Владимир Сергеев
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