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Украина может лишиться ассоциации с Евросоюзом, если не закроет сайт «Миротворец»

17 февраля 2021, 10:50  •  50 • Украина
Симферополь, 16 февраля. В августе 2014 года советник министра иностранных дел Украины Антон Геращенко презентовал стране сайт «Миротворец», на котором сегодня опубликованы личные данные не только украинцев и россиян, но и граждан Европы. Все они якобы являются либо «агентами Кремля», либо совершили преступление против «национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка», либо просто посещали Крым.
В списке «Миротворца», например, находятся президент Белоруссии Александр Лукашенко, пассажиры первого поезда в Крым, авторы фильма о крушении МН-17, журналисты, военные, жители ДНР и ЛНР, то есть все неугодные современной Украине. При этом сайт уже не раз пытались закрыть, поскольку он представляет опасность для людей, однако его работа почему-то до сих пор не прекращена.
До этого по поводу «Миротворца» высказывался председатель мониторинговой миссии ООН по Украине, отмечая, что все люди там обозначаются как «террористы, сепаратисты и предатели», что недопустимо. Подобного мнения придерживаются и в правительстве Германии. Еще в августе 2019 года ФРГ требовала от Украины посодействовать удалению сайта. Однако сайт до сих пор функционирует, а на требование закрыть ресурс Киев лишь «пообещал провести соответствующую проверку сайта».
Теперь же Европейский парламент рекомендует украинскому правительству запретить деятельность сайта «Миротворец» — 11 февраля ЕП была принята соответствующая резолюция.
«Европарламент сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как «Миротворец», которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая членов групп меньшинств, журналистов, политиков», — сказано в тексте резолюции.
Однако есть сомнения, что Украина выполнит требования своих западных коллег, тем более что она уже не раз игнорировала их просьбы по поводу удаления сайта. Однако у Европарламента есть весомый аргумент в данном случае. Как удалось выяснить ФАН у своего источника в Европейском парламенте, в случае отказа позиции Украины в вопросе сотрудничества в рамках ассоциации с Европейским союзом могут пошатнуться.
«ЕС в последние годы сосредоточился на борьбе как с преступностью на почве ненависти, причем во всех ее вариантах, так и с дезинформацией. Отсюда и тот факт, что, если украинские власти хотят иметь соглашение об ассоциации с Евросоюзом, они должны принять решение по этому сайту.
Интересно, что резолюция Европарламента, особенно такая, которая пользуется большой поддержкой со стороны различных и противоположных политических групп, представляет собой комбинацию переговоров между партиями. В этом смысле (говоря о резолюции от 11 февраля. — Прим. ФАН) существовала определенная группа или член парламента, которые настаивали на этом конкретном пункте в ущерб другим пунктам», — отметил источник.
Также источник ФАН в Европарламенте добавил, что сайт «Миротворец» будет находиться под наблюдением тех, кто просил его закрыть. В связи с этим украинцы будут находиться под давлением европейцев, заявил он.
Напомним, ранее стало известно, что Европейский парламент игнорирует заявления Украины об «ущемлении прав» крымских татар в Крыму.
Автор: Владимир Сергеев

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