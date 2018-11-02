Украина может лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши из-за эрозии

Украина может потерять около 5 тыс. га земли из-за эрозии берега реки Западный Буг. В результате данного процесса обширные территории могут достаться Польше.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на отчёт Госаудитслужбы, который был подготовлен по результатам государственного финансового аудита выполнения бюджетных программ Государственным агентством водных ресурсов за 2015—2017 годы и с января по март 2018 года.

«Из-за отсутствия финансирования на осуществление руслорегулирующих и берегоукрепительных мероприятий на пограничных участках реки Западный Буг наблюдаются процессы береговой эрозии, что может привести к отчуждению 5 тыс. га земель, так как граница между Украиной и Республикой Польша проходит посередине плеса реки», — говорится в документе.

Согласно документу, размер возможных убытков составляет свыше 862 млн гривен.

Отмечается, что аналогичная угроза потери территорий в пользу других государств существует на трансграничных участках рек Тисы, Днестр, Сож, Прут, Сучавы и других на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей.

Общая стоимость работ по укреплению берегов составляет около 2 млрд гривен.

Аудиторы подчеркивают, что Министерство финансов и Министерство экологии Украины знают о проблеме, но в течение 2015—2017 годов деньги на береговые работы не выделялись из бюджета.

Ранее заместитель украинского министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука заявил, что разрыв Украиной соглашения по Азовскому морю сделает Керченский пролив российским.