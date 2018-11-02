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Украина может лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши из-за эрозии
02 ноября 2018, 16:54 • 122 • Украина
Украина может потерять около 5 тыс. га земли из-за эрозии берега реки Западный Буг. В результате данного процесса обширные территории могут достаться Польше.
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на отчёт Госаудитслужбы, который был подготовлен по результатам государственного финансового аудита выполнения бюджетных программ Государственным агентством водных ресурсов за 2015—2017 годы и с января по март 2018 года.
«Из-за отсутствия финансирования на осуществление руслорегулирующих и берегоукрепительных мероприятий на пограничных участках реки Западный Буг наблюдаются процессы береговой эрозии, что может привести к отчуждению 5 тыс. га земель, так как граница между Украиной и Республикой Польша проходит посередине плеса реки», — говорится в документе.
Согласно документу, размер возможных убытков составляет свыше 862 млн гривен.
Отмечается, что аналогичная угроза потери территорий в пользу других государств существует на трансграничных участках рек Тисы, Днестр, Сож, Прут, Сучавы и других на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей.
Общая стоимость работ по укреплению берегов составляет около 2 млрд гривен.
Аудиторы подчеркивают, что Министерство финансов и Министерство экологии Украины знают о проблеме, но в течение 2015—2017 годов деньги на береговые работы не выделялись из бюджета.
Ранее заместитель украинского министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука заявил, что разрыв Украиной соглашения по Азовскому морю сделает Керченский пролив российским.
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