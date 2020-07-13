Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва о...
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премь...
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
Главная / Политика

Украина могла лишиться еще одного региона

13 июля 2020, 19:00  •  120 • Политика
Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Спецслужбы сорвали планы по выходу части страны под юрисдикцию Венгрии
Группа граждан попыталась отделить часть Закарпатской области от Украины. Их планы сорвали сотрудники Службы безопасности страны.
Пресс-служба ведомства сообщает, что контрразведчики СБУ пресекли инициативу группы соотечественников, действия которых попадают под уголовную статью "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Отмечается, что граждане якобы готовили сбор подписей среди жителей Закарпатья в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора от 1920 года. Согласно этому документу Венгрия потеряла часть своих территорий, в том числе, некоторые земли нынешней Закарпатской области.
В СБУ зафиксирован факт "использования представителями иностранных организаций" гражданина Незалежной для сбора подписей. Также экспертиза ведомства показала, что бюллетени опроса содержат призывы к нарушению территориальной целостности соборной.
"Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций", – сообщили спецслужбисты.
По вышеуказанной статье правонарушителям грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, большинство этнических венгров проживают на Украине именно в Закарпатье – это около 12% населения региона. Венгры составляют большинство населения в Береговском районе, половину населения Виноградовского района. В рамках реформы децентрализации киевские власти затеяли переформатировать территорию страны – предполагается сократить количество районов с 490 до 129. Проект подготовил кабмин, однако в Верховной раде он еще не рассматривался.
Сейчас в Закарпатье насчитывается 13 районов. По планам правительства, их в ходе реформы останется четыре: в частности, к Береговскому району будет присоединен соседний Виноградовский, пишет издание "Гордон".
Добавим, в Закарпатской области проживает около 150 тыс. венгров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
13 июля 2020, 01:00
"Люди будут шокированы": На Запад сбежали китайские учёные из Уханя
13 июля 2020, 09:00
"Не надо возводить напраслину": Кедми резко оборвал израильского ведущего, критикующего Россию
13 июля 2020, 15:00
Грузинские военные добивали русского командира дальней авиации, но он всё равно выжил
13 июля 2020, 03:00
"С Крымом не связано": Путин назвал истинную причину разлада между Россией и Украиной
13 июля 2020, 04:00
Пушков уличил Ницой в создании выдуманной истории Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
13 июля 2020, 09:00
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризису на ...
13 июля 2020, 01:00
"Люди будут шокированы": На Запад сбежали китайские учёные из Уханя
13 июля 2020, 09:00
"Не надо возводить напраслину": Кедми резко оборвал израильского ведущего, ...
13 июля 2020, 10:00
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2020, 20:00
"Будет уничтожена": соратник Зеленского назвал Россию "жалкой страной"
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
07 июля 2020, 16:00
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощном ответе России
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глазах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.