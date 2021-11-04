|
Украина могла быть Русью, но стала "окраиной". Историк объяснил, кто виноват
04 ноября 2021, 18:05 • 97 • Политика
Украина вполне могла сегодня называться Русью , но вместо этого стала "окраиной". Историк объяснил, кто виноват в неудачном "нейминге".
Известно, что свои названия страны получают не просто так. Как правило, они связаны с названием проживающего на этих землях народа. Например, греческое слово "Росия" означает "страна росов", то есть русских. Франция получила название благодаря населявшим её франкам, Британия - благодаря племени бриттов - британских кельтов.
А вот Украина вошла в историю как "окраина". И в этом виноваты сами украинцы. Как пишет канал "Исторический понедельник", окраиной назывались все приграничные земли Древнерусского государства. Однако впоследствии они выбрали себе более благозвучные названия, а Украина так и осталась "окраиной", хотя вполне могла назваться Русью, ведь Киев был сердцем Древней Руси.
- задаётся вопросом автор канала.
Он также обратил внимание, что в украинском языке нет слово "окраина". Есть слово "околиця". Так что выбор украинцев кажется вдвойне странным.
Отметим, что в Средние века и во времена Российской Империи Украину называли Малой Россией, отсюда и Малороссия. Никто из русских слово "окраина" конкретно к этим землям не применял.
Примечательно, что даже современные идеологи украинства предлагают обозначать исторические земли Украины термином "Русь-Украина", не решаясь избавиться от "окраины" в названии.
Подпишитесь на нас
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 ноября 2021, 01:05
|
02 ноября 2021, 14:40
|
29 октября 2021, 04:30
|
01 ноября 2021, 00:45
|
01 ноября 2021, 10:05
|
30 октября 2021, 00:55
|
31 октября 2021, 09:00