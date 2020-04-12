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Украина методично наносит удары по Белоруссии

12 апреля 2020, 08:35  •  85 • Аналитика
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
Украинская Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление № 766 "О действиях участников рынка электроэнергии в период действия карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".
В нем содержится целый ряд обязательных к выполнению для участников нового рынка электроэнергии (подробнее о нем тут) указаний, которые будут действовать во время карантина или ограничительных мер и на протяжении 30 дней после их отмены.
Один из пунктов постановления выглядит особенно знаково. В нем оператору системы передачи электроэнергии дано указание:
— отменить результаты ранее проведенных годовых аукционов на поставку электроэнергии из России и Белоруссии на Украину;
— не допускать российскую и белорусскую электроэнергию для продажи на месячных и суточных аукционах.
Название самих этих государств в постановлении не фигурирует, но запреты касаются "стран, не входящих в Энергетическое сообщество", а таковыми из соседей Украины как раз Россия с Белоруссией и являются.
Решение Нацкомиссии выглядит безусловной победой контролирующего почти 80 процентов украинской тепловой электрогенерации Рината Ахметова и подтверждением его все более плотного сотрудничества с нынешней украинской властью. Вряд ли это решение обрадует украинских потребителей электроэнергии: им почти наверняка теперь не стоит рассчитывать на снижение цен. Скорее наоборот. Плюс оно оказалось крайне неприятной пощечиной для белорусской власти — следом за недавней пощечиной в виде присоединения Украины к антибелорусским санкциям ЕС. Причем важно, что это происходит в канун скорого открытия Белорусской АЭС, после которого Александр Лукашенко явно рассчитывал нарастить поставки электричества на Украину.
До событий 2014 года на Майдане Украина была нетто-экспортером электроэнергии. От СССР ей досталась мощнейшая энергосистема сначала с пятью, позже с четырьмя АЭС, большим количеством ТЭЦ и ТЭС, каскадами ГЭС на Днепре и Днестре плюс Донецкий угольный бассейн в качестве сырьевой базы для тепловой генерации. При этом промышленность и в девяностые, и в двухтысячные годы деградировала быстрее энергетики. Так что удивляться нечему.
Закупки электроэнергии, в основном у России, ограничивались технологическими перетоками и измерялись несколькими миллионами долларов в год.
Ситуация изменилась в 2015 году, когда Украина оказалась на пороге веерных отключений в связи с дефицитом угля на некоторых ТЭС и стала закупать электричество в России в относительно больших объемах. Всего за тот год его было импортировано 2,3 миллиарда киловатт-часов на 85 миллионов долларов. В ноябре того же года закупки электроэнергии у "агрессора" были с помпой прекращены. Интересно, что это случилось вскоре после частичного прекращения поставок украинской электроэнергии в Крым октябре 2015 года. А сразу после прекращения закупок российского электричества "активистами" были подорваны оставшиеся ЛЭП в Херсонской области, и поставки электроэнергии в Крым прекратились полностью.
После этого поставки российского электричества вернулись к масштабам технологических перетоков.
После победы на выборах Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" в прошлом году несколько смягчилась риторика по отношению к России. Одновременно в закупках дешевой российской электроэнергии оказался заинтересован тогдашний бенефициар политических перемен Игорь Коломойский, который к тому же летом-осенью прошлого года по всем фронтам активно наезжал на коллегу по "олигархическому цеху" — Рината Ахметова. И вот в сентябре 2019 года люди Коломойского в Верховной раде протолкнули законодательную поправку о возможности закупки электроэнергии у стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть у России и Белоруссии.
В октябре приближенные к Коломойскому компании начали закупать электроэнергию в России. Но тут уже Ахметов во всю мощь развернул свои пропагандистские рупоры и даже подрядил отдельных персонажей вроде Олега Ляшко, чтобы дискредитировать саму идею закупки электричества у государства-"агрессора".
В результате уже в декабре был принят закон, запрещающий закупки электроэнергии в России по двусторонним договорам (кроме технологических перетоков), который, правда, оставлял право украинскому правительству отменять этот запрет во избежание чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны.
Тем не менее возможность закупки электроэнергии в Белоруссии никуда не делась.
В итоге за последние месяцы 2019 года было закуплено российской электроэнергии на 15,5 миллиона долларов, а белорусской на 43,1 миллиона долларов.
Тем временем на Украине происходил дрейф избранной власти к Ринату Ахметову и постепенное охлаждение ее отношений с Игорем Коломойским.
Это вылилось в принятое 18 марта решение правительства о введении с 15 апреля специальной пошлины в размере 65 процентов на импорт из России всех типов угля за исключением антрацитового, битумозного и коксующегося. То есть запретительной по своей сути для тех марок угля, которые используются в тепловой генерации и которые по более высокой цене теперь будет поставлять именно Ринат Ахметов со своих шахт.
Но для ахметовского ДТЭКа, который как раз в начале апреля допустил технический дефолт по своим облигациям, оставалась проблема Белоруссии с ее более дешевым электричеством. За первые два месяца этого года Украина импортировала из Белоруссии его на 7,5 миллиона долларов. Но основные перспективы в Белоруссии явно связывали с запуском новой АЭС, который должен состояться в ближайшие месяцы.
И вот теперь эти перспективы практически похоронены. Формально закупки электроэнергии остановлены не навсегда, а только на период применения ограничительных мер и месяц после них. Фактически же расторгнуты именно годовые договора — наиболее стабильные, надежные и выгодные для поставок как раз электроэнергии, производимой на атомных станциях, которые имеют очень ограниченные возможности для маневра. Выставлять белорусскую электроэнергию в будущем на месячные аукционы теоретически будет возможно. Если что-нибудь не поменяется.
А есть основания полагать, что поменяться может. И не только из-за интересов Рината Ахметова, а и в связи с другими решениями.
Ведь экономически неприятное для белорусской власти прекращение закупок электричества последовало, повторимся, всего через неделю после другого недружественного шага: присоединения Украины к санкциям ЕС против Белоруссии.
Эти санкции включают в себя эмбарго на поставки оружия/оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, а также замораживание активов и запрет на въезд четырем гражданам Белоруссии. Они, таким образом, носят скорее политико-декларативный характер.
Но не стоит забывать, что Украина и Белоруссия сотрудничают даже в разработке оружия, не говоря о поставках. Другим любопытным нюансом сложившейся ситуации является секрет полишинеля: некоторые украинские товары едут в Россию в обход санкций как раз через Белоруссию. И остановить эти поставки для Белоруссии — пара пустяков.
Остается ждать ответного хода Александра Лукашенко.

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