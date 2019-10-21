Украина: метания терпил • 126 • Украина Огромный блошиный рынок. Одежда, хозяйственная мелочовка выложены даже не на ящиках, а прямо на земле. Продавцы сидят на бордюрах, а покупатели ходят по трамвайным рельсам. Центральная часть Киева. В двух шагах от проспекта Степана Бандеры. Или, как называют его в общественном транспорте по-английски, авеню. Наглядная картинка из времён Гражданской войны. Претворили в жизнь программу обожаемого вождя. А в 40 километрах от столицы село Триполье – 3 тыс. жителей, но знаменито на весь мир. Оно дало название древней цивилизации в Восточной Европе. Протогорода на 15–20 тыс. жителей существовали здесь задолго до египетских пирамид. Снационализдили памятники Подарил миру это бесценное прошлое археолог-любитель, чех по происхождению Викентий Хвойка. Недавно при нелегальной добыче чернозёма обнаружили ещё более сотни артефактов тех времён. Они размещены в музее, где история этой земли прослежена от самых древних до предреволюционных времён. За углом музея – крошечный бюст Викентия Хвойки. А рядом, на днепровской круче, два куда более величественных монумента. В память о революции и Гражданской. После февраля 1917-го местный житель Данило Терпило, ставший впоследствии атаманом Зелёным, создал в Триполье ячейку социал-демократической (коммунистической) партии. Создал свою армию в несколько десятков тысяч человек. Успел повоевать за всех и против всех. В союзе с Петлюрой воевал с гетманом Скоропадским, но всегда под красным, а не жёлто-голубым, знаменем. Рассорился с Петлюрой, якобы требуя передачи Украины большевикам. Примкнул к ним. Однако и в этом союзе взбунтовался, когда красные устроили на Украине террор. В плен попала сотня комсомольцев. Приказал сбросить их с кручи и обстреливать. Спаслись шестеро. А атаман со своим войском ушёл бить катящегося на Москву Деникина. В боях с ним и погиб. По одной из версий, от пули в спину от своих… В память о комсомольцах соорудили величественную стелу и музей. И Триполье несколько лет именовалось Комсомольском. А в 2008 году поставили в сотне метров от стелы памятник атаману Зелёному. Так они и простояли рядом 10 лет как напоминание о безумии, охватившем народ век назад. Ведь и комсомольцы, и Зелёный воевали под одним флагом. А для утверждения коммунистической власти атаман со своим войском объективно сделал гораздо больше, чем неопытные комсомолята. Ради чего они убивали друг друга? И вот безумие пошло по новому витку. Со стелы сняли памятную доску комсомольцам и водрузили новую, перепосвятив памятник борцам за независимость Украины. Монумент украли. Ну, любите вы героев, потратьте свой труд, деньги – постройте новый. А то ведь даже новая доска оказалась меньше старой и изуродовала памятник. В прекрасной сторонке пануют другие В гоголевском «Тарасе Бульбе» рассказано, как богатые казаки сговариваются о майдане и выборах нового атамана. И «их» атаман при выборах отнекивается, как положено, но в итоге соглашается. И невесть откуда взявшийся казак повествует о чудовищных зверствах против православных, провоцируя поход за веру. Не так ли и евромайдан превратили в антироссийский и уранационалистический? И разве не по той же схеме власть как бы демократично избранного атамана становится беспрекословной? Как и передача ему ответственности. Достаточно взглянуть на то, как снизилась активность избирателей при выборах в Раду после избрания Зеленского. Как и перебегание под новые знамёна. От Януковича к Порошенко. И Зеленский главным разочарованием назвал предательство. Хотя это слишком высокое слово в данном случае. Договоришься с политиком, он выходит от тебя и начинает договариваться с другими. И народ успешно колеблется вслед за лидером. После майдана Киев буквально кипел от вышиванок. Сейчас и на западе Украины трудно встретить одетого в неё. Романтизм, вера в доброго барина и надежда на слова из национального гимна: сгинут наши вороженьки как роса на солнце. И выраженная в нём же уверенность, что запануем в своей сторонке. Невероятное благодушие, сменяющееся невероятной жестокостью. Блошиные рынки, толпы заробитчан, бредущих тяжёлым грязным трудом добывать себе лучшую долю на чужбине… По теме 1789 В Лондоне арестовали блогершу, продававшую воду из своей ванной Британская блогер Белль Дельфин рассказала подписчикам новость – ее арестовали. Оказалось, что девушка совершила акт вандализма над автомобилем похитительницы ее хомяка. Никаких компромиссов, только по-моему, считаться ни с кем не буду. Скорее договорюсь с иноземцем, чем с собственным братом. Отсюда создание махновской республики по анархистским рецептам и терпильской – по коммунистическим. И ныне, даже если не брать Донбасс, регионы Украины разительно отличаются друг от друга. И линии разлома искусственно создаются там, где они, казалось бы, невозможны. Летом в Киеве прошло два крестных хода в годовщину крещения Руси – 200 тыс. участников от УПЦ Московского патриархата и 15 тыс. от нового украинского патриархата. Вера одна, праздник один, а вместе отметить – никак. Майдан: опять тренировка в Киеве У украинцев снова появилась надежда, как, впрочем, и после двух майданов. Большинство полно оптимизма. Хотя есть и скептики. – После истерики дали успокоительную таблетку, разрядили обстановку, – говорит фитнес-тренер Вадим. – Но на что рассчитывать, если народ отымели после майдана. Всё будет по той же схеме. – Евреи снова окажутся во всём виноваты, вот увидите, – вздыхает пожилой посетитель киевской синагоги, переоборудованной из кукольного театра не без помощи российских олигархов. Выскочит ли страна из своей полной драматизма исторической спирали? Или так и будут богатенькие казачки под надзором иноземцев манипулировать людьми на майдане, тренировку которого недавно снова провели в Киеве? АКЦЕНТ Здравый смысл против бандеровских догм Экскурсовод в трипольском музее – красивая, умная девушка с прекрасно поставленной речью. Она из рода Данила Терпило, атамана Зелёного. Но родственником не восторгается и не пытается делать из коммуниста националиста, чем занята официальная историография. Излагает факты. Подробно рассказывает историю с воровством памятника комсомольцам. На вопрос о происхождении украинцев от древних трипольцев улыбается: та цивилизация угасла, и после неё тысячелетия прошли. Не боится пойти против мнения «сознательных» учёных, которые находят корни древних укров так глубоко, что скоро окажется, что появление на свет обезьяны, от которой произошёл человек, не обошлось без участия украинцев. Таких прекрасных молодых ребят всё больше. Они напряжённо учатся и работают. Одинаково хорошо говорят по-украински и по-русски. Следуют здравому смыслу, а не вбиваемым в мозги бандеровским догмам. Получится ли им сменить бесконечные метания страны на созидание? Дай бог! При этом неизбежно в прекрасной сторонке пануют другие. И это как бы само собой. И неизбежно при тотальном недоверии друг к другу. Майданное перемирие гарантировали иностранные послы. О мире в Донбасе без международного посредничества тоже никак. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





126 Источник Похожие новости Помпео заявил, что не видел попыток США оказать давление на Украину На Украине призвали восстановить подачу воды жителям Луганской области Десять человек пострадали в результате ДТП в Чехии Путин и Меркель в беседе затронули тему разведения сил в Донбассе Украина: метания терпил Пушков оценил слова Савченко о «вранье Порошенко» Новости партнеров