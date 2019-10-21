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Украина: метания терпил
21 октября 2019, 10:09 • 126 • Украина
Огромный блошиный рынок. Одежда, хозяйственная мелочовка выложены даже не на ящиках, а прямо на земле. Продавцы сидят на бордюрах, а покупатели ходят по трамвайным рельсам. Центральная часть Киева. В двух шагах от проспекта Степана Бандеры. Или, как называют его в общественном транспорте по-английски, авеню. Наглядная картинка из времён Гражданской войны. Претворили в жизнь программу обожаемого вождя.
А в 40 километрах от столицы село Триполье – 3 тыс. жителей, но знаменито на весь мир. Оно дало название древней цивилизации в Восточной Европе. Протогорода на 15–20 тыс. жителей существовали здесь задолго до египетских пирамид.
Снационализдили памятники
Подарил миру это бесценное прошлое археолог-любитель, чех по происхождению Викентий Хвойка. Недавно при нелегальной добыче чернозёма обнаружили ещё более сотни артефактов тех времён. Они размещены в музее, где история этой земли прослежена от самых древних до предреволюционных времён. За углом музея – крошечный бюст Викентия Хвойки. А рядом, на днепровской круче, два куда более величественных монумента. В память о революции и Гражданской. После февраля 1917-го местный житель Данило Терпило, ставший впоследствии атаманом Зелёным, создал в Триполье ячейку социал-демократической (коммунистической) партии. Создал свою армию в несколько десятков тысяч человек. Успел повоевать за всех и против всех. В союзе с Петлюрой воевал с гетманом Скоропадским, но всегда под красным, а не жёлто-голубым, знаменем. Рассорился с Петлюрой, якобы требуя передачи Украины большевикам. Примкнул к ним. Однако и в этом союзе взбунтовался, когда красные устроили на Украине террор. В плен попала сотня комсомольцев. Приказал сбросить их с кручи и обстреливать. Спаслись шестеро. А атаман со своим войском ушёл бить катящегося на Москву Деникина. В боях с ним и погиб. По одной из версий, от пули в спину от своих…
В память о комсомольцах соорудили величественную стелу и музей. И Триполье несколько лет именовалось Комсомольском. А в 2008 году поставили в сотне метров от стелы памятник атаману Зелёному. Так они и простояли рядом 10 лет как напоминание о безумии, охватившем народ век назад. Ведь и комсомольцы, и Зелёный воевали под одним флагом. А для утверждения коммунистической власти атаман со своим войском объективно сделал гораздо больше, чем неопытные комсомолята. Ради чего они убивали друг друга?
И вот безумие пошло по новому витку. Со стелы сняли памятную доску комсомольцам и водрузили новую, перепосвятив памятник борцам за независимость Украины. Монумент украли. Ну, любите вы героев, потратьте свой труд, деньги – постройте новый. А то ведь даже новая доска оказалась меньше старой и изуродовала памятник.
В прекрасной сторонке пануют другие
В гоголевском «Тарасе Бульбе» рассказано, как богатые казаки сговариваются о майдане и выборах нового атамана. И «их» атаман при выборах отнекивается, как положено, но в итоге соглашается. И невесть откуда взявшийся казак повествует о чудовищных зверствах против православных, провоцируя поход за веру. Не так ли и евромайдан превратили в антироссийский и уранационалистический? И разве не по той же схеме власть как бы демократично избранного атамана становится беспрекословной? Как и передача ему ответственности. Достаточно взглянуть на то, как снизилась активность избирателей при выборах в Раду после избрания Зеленского.
Как и перебегание под новые знамёна. От Януковича к Порошенко. И Зеленский главным разочарованием назвал предательство. Хотя это слишком высокое слово в данном случае. Договоришься с политиком, он выходит от тебя и начинает договариваться с другими. И народ успешно колеблется вслед за лидером. После майдана Киев буквально кипел от вышиванок. Сейчас и на западе Украины трудно встретить одетого в неё. Романтизм, вера в доброго барина и надежда на слова из национального гимна: сгинут наши вороженьки как роса на солнце. И выраженная в нём же уверенность, что запануем в своей сторонке. Невероятное благодушие, сменяющееся невероятной жестокостью. Блошиные рынки, толпы заробитчан, бредущих тяжёлым грязным трудом добывать себе лучшую долю на чужбине…
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В Лондоне арестовали блогершу, продававшую воду из своей ванной
Британская блогер Белль Дельфин рассказала подписчикам новость – ее арестовали. Оказалось, что девушка совершила акт вандализма над автомобилем похитительницы ее хомяка.
При этом неизбежно в прекрасной сторонке пануют другие. И это как бы само собой. И неизбежно при тотальном недоверии друг к другу. Майданное перемирие гарантировали иностранные послы. О мире в Донбасе без международного посредничества тоже никак.
И ныне, даже если не брать Донбасс, регионы Украины разительно отличаются друг от друга. И линии разлома искусственно создаются там, где они, казалось бы, невозможны. Летом в Киеве прошло два крестных хода в годовщину крещения Руси – 200 тыс. участников от УПЦ Московского патриархата и 15 тыс. от нового украинского патриархата. Вера одна, праздник один, а вместе отметить – никак.
Майдан: опять тренировка в Киеве
У украинцев снова появилась надежда, как, впрочем, и после двух майданов. Большинство полно оптимизма. Хотя есть и скептики.
– После истерики дали успокоительную таблетку, разрядили обстановку, – говорит фитнес-тренер Вадим. – Но на что рассчитывать, если народ отымели после майдана. Всё будет по той же схеме.
– Евреи снова окажутся во всём виноваты, вот увидите, – вздыхает пожилой посетитель киевской синагоги, переоборудованной из кукольного театра не без помощи российских олигархов.
Выскочит ли страна из своей полной драматизма исторической спирали? Или так и будут богатенькие казачки под надзором иноземцев манипулировать людьми на майдане, тренировку которого недавно снова провели в Киеве?
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