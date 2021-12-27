Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
Главная / Аналитика

Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере

27 декабря 2021, 08:35  •  356 • Аналитика
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В ближайшие дни Владимир Зеленский должен подписать принятый Верховной радой закон о создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности. Поскольку под этими условиями украинская власть подразумевает требования к определенному уровню локализации производства некоторых видов продукции машиностроения, участвующих в публичных закупках, документ еще называют "законом о локализации".
Попробуем разобраться, стоит ли после этого ожидать того самого устойчивого развития и модернизации украинской промышленности. Возможно, экономика юго-западной соседки России вдруг перевоплотится из деградирующей к аграрно-сырьевому статусу в экономического тигра Восточной Европы?
Изначально этот законопроект появился в украинском парламенте летом прошлого года, когда все страны пытались как-то поддержать свои экономики в рамках жесткого кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. На фоне обычной украинской экономической политики, которая в последние годы была направлена исключительно на уничтожение перерабатывающей промышленности и в особенности машиностроения (строго в фарватере указаний "западных партнеров"), этот документ выглядел настоящим бунтом. На что мгновенно среагировали структуры Сороса на Украине и прочие местные "грантоеды", устроившие массовую истерику. К участию в ней были привлечены все силы: толпы прикормленных блогеров, СМИ, платные "эксперты" — все рассказывали, каким безобразием является поддержка государством собственного машиностроения. Дошло до настоящего анекдота: финансируемая по линии все того же Сороса так называемая Киевская школа экономики умудрилась обнародовать "исследование" не только об отрицательном влиянии на экономику поддержки своей промышленности, но и о том, что импорт является локомотивом роста ВВП! Что, безусловно, прекрасно и умилительно.
Следом подключилась и более тяжелая артиллерия в лице посла Евросоюза Матти Маасикаса, который в письме, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, сообщил, что намерения украинских властей противоречат соглашению об ассоциации с ЕС и обязательствам в рамках ВТО, да еще и намекнул на неминуемые последствия в случае непослушания. Позже в том же духе высказывались представители "семипосольщины". Поэтому принятый в первом чтении законопроект до второго чтения дойти никак не мог. А зимой прямо запретил его принимать и Зеленский.
Казалось, он так и умрет в стенах украинского парламента. Но нет, этому не дали случиться "западные партнеры", которые придумали, говоря словами из фильма "ДМБ", как этот недуг в подвиг обратить: то есть использовать бунт аборигенов в своих интересах.
В рамках бесконечного перечня обязательств, которые брала на себя Украина, подчиняя свою экономику новым и новым требованиям Запада, у нее почти не осталось механизмов поддержки собственного реального сектора экономики. Налоговые льготы, сокращение налоговой нагрузки и использование монетарных инструментов поддержки запрещены МВФ. Прямое бюджетное финансирование запрещено в рамках соглашения об ассоциации с ЕС и не согласуется с обязательствами в рамках ВТО. Да и нет в нищем украинском бюджете средств на него. Требования к локализации при публичных закупках (к таковым на Украине относят непосредственно государственные закупки, а также закупки предприятий с государственной или муниципальной долей собственности свыше 50 процентов) — один из немногих инструментов, которые украинская власть могла бы использовать для поддержки своих производителей. Тем более что в последние годы за пределы Украины утекает официально порядка 50 процентов (а реально еще больше) средств, отпускаемых на публичные закупки, — совершенно немыслимая для большинстве стран величина. В том же Евросоюзе подобные инструменты применяются. Согласно европейским директивам государственный заказчик в ряде секторов имеет право отклонять тендерные предложения с локализацией меньше 50 процентов. Притом что в Европе инструментов поддержки своих производителей вагон и маленькая тележка. В США по закону "Покупай американское" (Buy American Act) от 1933 года после изменений 2009 года при государственных закупках в отдельных случаях предъявляют требования о восьмидесятипроцентной местной составляющей.
В принятой в первом чтении редакции украинского законопроекта все было куда скромнее: требование к локализации на уровне 25-45 процентов с дальнейшим повышением требований к 2024 году до 40-55 процентов, причем всего лишь на 90 видов товаров.
Но в итоговой версии документа требование к локализации оказалось сокращено до жалких десяти процентов с теоретически возможным ее повышением до 40 к 2028 году. Решать, повышать ли планку, будет правительство. Причем ему же дано право и снизить ее до пяти процентов. Но и такая поддержка будет недолгой: в отличие от первоначальной редакции, принятый в итоге документ будет действовать не бессрочно, а всего десять лет.
Но главное изменение заключается в том, что из-под требования по локализации выводится продукция производителей из стран, с которыми Украина подписала международные договоры о госзакупках, то есть соглашение Government Procurement Agreement (GPA), под которым подписались 48 стран, в том числе США и государства Евросоюза!
Из крупных игроков в него не входят, например, Китай, Турция, Белоруссия, которые являются крупными поставщиками машиностроительной продукции на украинский рынок. Россия, кстати, тоже — но в силу понятных причин — крупным поставщиком машиностроительной продукции на Украину не является. Причем Китай уже довольно давно пытается к соглашению присоединиться, но его туда не пускают — и в нынешней ситуации вряд ли пустят.
Да, на днях Зеленский еще высказался в том духе, что в начале 2022 года все же будет подписан самоубийственный для украинской экономики договор о зоне свободной торговли с обладающей мощным машиностроением Турцией. То есть один из конкурентов может вернуться на украинский рынок через заднюю дверь. Но тут уж дело такое: суицидальные наклонности аборигенов, видимо, до конца не могут контролировать даже заокеанские кураторы.
В результате "западные партнеры" из угрожавшей их интересам идеи сконструировали инструмент, который:
— никак не поможет украинскому машиностроению развиваться и модернизироваться, поскольку десятипроцентная локализация — это ни о чем;
— принесет их прямым конкурентам на украинском рынке дополнительные расходы и прочие неудобства.
Если бы не тотальная бестолковость украинской власти, то такое извращение первоначальной идеи следовало бы признать виртуозной операцией. Но в имеющихся реалиях это рутина взаимоотношений метрополии с колонией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



356
Источник
Похожие новости
25 декабря 2021, 09:20
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
26 декабря 2021, 09:50
Россия подставляет плечо украинской экономике
24 декабря 2021, 08:50
Как Евросоюз намерен развалить Россию
26 декабря 2021, 09:50
Мировой порядок перестал работать на США и теперь помогает России и Китаю
25 декабря 2021, 09:20
Горбачев увидит еще много удивительного
24 декабря 2021, 19:55
России незачем морозить Европу — она справляется сама
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 декабря 2021, 01:35
Захарова рассказала, кто виноват в "дискриминации европейских товаров". Хва...
27 декабря 2021, 07:25
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот вам!&qu...
27 декабря 2021, 00:20
«Может быть самым разным»: Путин рассказал об ответе на возможный отказ США и НАТО от...
27 декабря 2021, 03:55
Ветеран НАТО дал намёк о планах Пентагона на 2022 год
27 декабря 2021, 02:10
«Не будет никакого тотального возвращения к допандемийной жизни»
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2021, 08:20
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили США
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
23 декабря 2021, 03:05
В Германии назвали главное условие сертификации "Северного потока - 2"
24 декабря 2021, 03:35
Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно"
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
24 декабря 2021, 20:30
Довоевались. В Одессе появились партизаны, которые начали жечь технику ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.