Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере • 356 • Аналитика © REUTERS / Valentyn Ogirenko В ближайшие дни Владимир Зеленский должен подписать принятый Верховной радой закон о создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности. Поскольку под этими условиями украинская власть подразумевает требования к определенному уровню локализации производства некоторых видов продукции машиностроения, участвующих в публичных закупках, документ еще называют "законом о локализации". Попробуем разобраться, стоит ли после этого ожидать того самого устойчивого развития и модернизации украинской промышленности. Возможно, экономика юго-западной соседки России вдруг перевоплотится из деградирующей к аграрно-сырьевому статусу в экономического тигра Восточной Европы? Изначально этот законопроект появился в украинском парламенте летом прошлого года, когда все страны пытались как-то поддержать свои экономики в рамках жесткого кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. На фоне обычной украинской экономической политики, которая в последние годы была направлена исключительно на уничтожение перерабатывающей промышленности и в особенности машиностроения (строго в фарватере указаний "западных партнеров"), этот документ выглядел настоящим бунтом. На что мгновенно среагировали структуры Сороса на Украине и прочие местные "грантоеды", устроившие массовую истерику. К участию в ней были привлечены все силы: толпы прикормленных блогеров, СМИ, платные "эксперты" — все рассказывали, каким безобразием является поддержка государством собственного машиностроения. Дошло до настоящего анекдота: финансируемая по линии все того же Сороса так называемая Киевская школа экономики умудрилась обнародовать "исследование" не только об отрицательном влиянии на экономику поддержки своей промышленности, но и о том, что импорт является локомотивом роста ВВП! Что, безусловно, прекрасно и умилительно. Следом подключилась и более тяжелая артиллерия в лице посла Евросоюза Матти Маасикаса, который в письме, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, сообщил, что намерения украинских властей противоречат соглашению об ассоциации с ЕС и обязательствам в рамках ВТО, да еще и намекнул на неминуемые последствия в случае непослушания. Позже в том же духе высказывались представители "семипосольщины". Поэтому принятый в первом чтении законопроект до второго чтения дойти никак не мог. А зимой прямо запретил его принимать и Зеленский. Казалось, он так и умрет в стенах украинского парламента. Но нет, этому не дали случиться "западные партнеры", которые придумали, говоря словами из фильма "ДМБ", как этот недуг в подвиг обратить: то есть использовать бунт аборигенов в своих интересах. В рамках бесконечного перечня обязательств, которые брала на себя Украина, подчиняя свою экономику новым и новым требованиям Запада, у нее почти не осталось механизмов поддержки собственного реального сектора экономики. Налоговые льготы, сокращение налоговой нагрузки и использование монетарных инструментов поддержки запрещены МВФ. Прямое бюджетное финансирование запрещено в рамках соглашения об ассоциации с ЕС и не согласуется с обязательствами в рамках ВТО. Да и нет в нищем украинском бюджете средств на него. Требования к локализации при публичных закупках (к таковым на Украине относят непосредственно государственные закупки, а также закупки предприятий с государственной или муниципальной долей собственности свыше 50 процентов) — один из немногих инструментов, которые украинская власть могла бы использовать для поддержки своих производителей. Тем более что в последние годы за пределы Украины утекает официально порядка 50 процентов (а реально еще больше) средств, отпускаемых на публичные закупки, — совершенно немыслимая для большинстве стран величина. В том же Евросоюзе подобные инструменты применяются. Согласно европейским директивам государственный заказчик в ряде секторов имеет право отклонять тендерные предложения с локализацией меньше 50 процентов. Притом что в Европе инструментов поддержки своих производителей вагон и маленькая тележка. В США по закону "Покупай американское" (Buy American Act) от 1933 года после изменений 2009 года при государственных закупках в отдельных случаях предъявляют требования о восьмидесятипроцентной местной составляющей. В принятой в первом чтении редакции украинского законопроекта все было куда скромнее: требование к локализации на уровне 25-45 процентов с дальнейшим повышением требований к 2024 году до 40-55 процентов, причем всего лишь на 90 видов товаров. Но в итоговой версии документа требование к локализации оказалось сокращено до жалких десяти процентов с теоретически возможным ее повышением до 40 к 2028 году. Решать, повышать ли планку, будет правительство. Причем ему же дано право и снизить ее до пяти процентов. Но и такая поддержка будет недолгой: в отличие от первоначальной редакции, принятый в итоге документ будет действовать не бессрочно, а всего десять лет. Но главное изменение заключается в том, что из-под требования по локализации выводится продукция производителей из стран, с которыми Украина подписала международные договоры о госзакупках, то есть соглашение Government Procurement Agreement (GPA), под которым подписались 48 стран, в том числе США и государства Евросоюза! Из крупных игроков в него не входят, например, Китай, Турция, Белоруссия, которые являются крупными поставщиками машиностроительной продукции на украинский рынок. Россия, кстати, тоже — но в силу понятных причин — крупным поставщиком машиностроительной продукции на Украину не является. Причем Китай уже довольно давно пытается к соглашению присоединиться, но его туда не пускают — и в нынешней ситуации вряд ли пустят. Да, на днях Зеленский еще высказался в том духе, что в начале 2022 года все же будет подписан самоубийственный для украинской экономики договор о зоне свободной торговли с обладающей мощным машиностроением Турцией. То есть один из конкурентов может вернуться на украинский рынок через заднюю дверь. Но тут уж дело такое: суицидальные наклонности аборигенов, видимо, до конца не могут контролировать даже заокеанские кураторы. В результате "западные партнеры" из угрожавшей их интересам идеи сконструировали инструмент, который: — никак не поможет украинскому машиностроению развиваться и модернизироваться, поскольку десятипроцентная локализация — это ни о чем; — принесет их прямым конкурентам на украинском рынке дополнительные расходы и прочие неудобства. Если бы не тотальная бестолковость украинской власти, то такое извращение первоначальной идеи следовало бы признать виртуозной операцией. Но в имеющихся реалиях это рутина взаимоотношений метрополии с колонией. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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