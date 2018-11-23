Украина меняет Конституцию. Верховная Рада проложила курс на НАТО

Верховная Рада Украины исполнила одно из мечтаний занимающего пост президента Украины Петра Порошенко – обозначила курс страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Пока: правда, в первом чтении, но с такими темпами ждать второго совсем недолго. И уже после него документ поступит к Порошенко на подпись.

Напомним, Порошенко предложил внести изменения не в какую-то статью с двузначным порядковым номером, а прямо в преамбулу Конституции и ряд статей, чтобы «зафиксировать выбор Украины и ее место как члена европейской семьи», а также обязать президента, правительство и парламент поддерживать курс на вступление в НАТО и полную интеграцию с альянсом.

Еще утром все ждали заключения Конституционного суда (КС) по законопроекту №9037. Именно им регламентировались поправки, впервые в истории закрепляющие курс страны на вступление в конкретный военно-политический блок и продвижение к европейским ценностям ЕС в Конституции государства. Но в вердикте суда сомнений ни у кого не было. И спикер ВРУ Андрей Парубий заранее поручил Комитету по правовой политике подготовить проект для того, чтобы сегодня же рассмотреть его на пленарном заседании.

И Конституционный суд не подвел.

- Я бы хотела остановиться на очень позитивном моменте, который состоялся прямо в эти минуты. Большинством голосов Конституционного суда Украины, который заседал только что в эти минуты, 14 голосами «за» были поддержаны поправки в Конституцию о закреплении курса в ЕС и НАТО, предложенные президентом Украины Петром Порошенко, - радостно заявила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, она же – супруга Генпрокурора Украины.

В пресс-службе КС Украины попытались соблюсти приличия. Подождите, мол, пока будет готово официальное заключение, и его опубликуют. Но куда там! Петр Алексеевич уже залез на трибуну, чтобы сказать очередной «остаточно прощевай» России. И сказал.

- Я уже неоднократно подчёркивал, что в НАТО мы направляемся не с пустыми руками, - заявил Порошенко перед голосованием депутатов, предпочитая не уточнять, что за последние годы Украина если и делала что-то руками, то, что называется, исключительно стояла с протянутой рукой. - За последние годы мы создали сильную, боеспособную армию, которая имеет колоссальный опыт отражения российской агрессии.

И, конечно же, по привычке добавил еще одно свое дежурное заклинание, что Украина «существенно усилит восточный фланг Североатлантического альянса». Куда же ему без нее? Правда, из скромности умолчал о сроках вступления, что в ЕС, что в НАТО. И неудивительно, поскольку на эту тему ему сказать явно нечего. Действующий Устав НАТО запрещает принимать в свои ряды государства с неурегулированными территориальными спорами, а нынешние власти Украины исходят пеной и злобой при любом упоминании русского Крыма и восставших русских людей на Донбассе. Такой подарочек ни Брюсселю, где находится штаб-квартира блока, ни Вашингтону, реально заправляющему делами в альянсе, ни к чему. Да еще и воевать потом за этих непредсказуемых - увольте. Именно так реагируют высокопоставленные политики из стран НАТО, публично оговаривая, что они, конечно, приветствуют намерения и курс, и когда-нибудь, безусловно, обязательно, наверное. Но только не сейчас. Сейчас Киев не готов. Ни к НАТО, ни к ЕС, откуда раздаются такие же голоса. Надо потерпеть и пройти путь. А кормить в пути не обещали. Разве что помочь кредитами. И то на жестких условиях.

Впрочем, нынешние украинские власти все эти нюансы явно не смущают. 311 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов проголосовали в четверг в первом чтении за принятие этих поправок и не просто законодательную, а конституционно закрепленную смену курса страны. Во втором чтении для принятия решения потребуется уже не менее 300 голосов из 450. Но, скорее всего, и их в Киеве смогут обеспечить.

Но глупо было бы думать, что в Киеве собрались сплошные дураки, исповедующие принцип: «главное прокукарекать, а там хоть не рассветай» - и не отдающие себе реального отчета в том, что по обоим адресам, обозначенным в качестве целей, их не особо ждут, и что главное предназначение Украины в глазах тех же западных кураторов Киева – быть как можно дольше раздражителем России, эдакой постоянно кровоточащей язвой у ее границы.

Все это они прекрасно понимают и осознают. И прописывание курса в НАТО нужно им, в первую очередь, для внутреннего употребления. Попробуй кто после вступления в силу этих поправок в Конституцию сказать что-нибудь против НАТО и ЕС! Да он, преступник! Он Конституцию нарушает! И ростки инакомыслия, которые могут стать новым всеукраинским пожаром будут втоптаны карательными действиями и всей мощью правоохранительной системы. И по новой набрать те же 300 голосов для изменения Конституции в этой части будет очень проблематично.

Ну а под эту сурдинку и реальные базы НАТО у границ России построить будет проще. И денежку за это поиметь. Ведь одна из сторон уже готова предоставить все, что в ее силах.

«Барышня уже легли и просют».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники