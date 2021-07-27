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Украина мечтает восстановить флагман ВМС — фрегат «Гетман Сагайдачный»

27 июля 2021, 07:55  •  131 • Украина

День ВМФ, который вчера отмечала Россия, натолкнул Украину на «ответку»: восстановить фрегат «Гетман Сагайдачный», который три года гниёт на верфях.

«Пока мы покупаем списанные корабли её величества, наша доблесть и гордость флота ржавеет. Может пора поменять подходы к развитию флота/транспорта/авиации/армии в стране и перестать закупать некачественные, списанные товары на Западе? Наша страна имеет всю промышленную инфраструктуру, но функционерам офиса Президента удобнее получать откаты за покупку техники на Западе, а не развивать свои заводы», — пишет ТГ-канал First.


Что к этому можно добавить? Только то, что по инсайдерским данным источника в ОП, новый министр инфраструктуры Кубраков (идеолог «Большой стройки») договорился с Китаем о продаже Черноморского морского порта. Сумма отката составляет 300 миллионов долларов, что делает эту сделку сверхприбыльной для Офиса Президента. Так что временная смена геополитического вектора и поздравления товарищу Си со столетием Компартии Китая, оказались очень даже кстати... Пять минут позора, зато 300 миллионов в кармане. Можно и фрегат «Гетман Сагайдачный» отремонтировать, который долгие годы был флагманом Военно-морских сил Украины. Как сказано выше, корабль третий год находится в процессе ремонта и модернизации на сегодняшний день никак не изменился. Более того, большая часть систем судна сейчас пребывает в плачевном состоянии.

Интересно, что в 2018 году «Сагайдачный» должен был ремонтировать столичный завод «Кузница на Рыбальском», выигравший соответствующий тендер, однако сейчас он переживает не лучшие времена и вряд ли возьмётся за работу. В настоящее время единственным судостроительным предприятием страны, способным выполнить такой заказ, является николаевский «Нибулон», но и на его счёт, есть сомнения. К слову, на модернизацию судна собирались выделить больше миллиарда гривен, чего, конечно же, сделано не было. И уже в 2021 году власти выделили на него всего-то 436 миллионов гривен. Деньги собираются потратить на устранение старых болезней — замену дизель-генераторов, закупку новой мощной РЛС и ремонт корпуса. Между тем уже идёт второе полугодие, а работы так и не начались. Более того, «Гетман Сагайдачный» так и не принял участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня ВМС 4 июля этого года. Рано утром 3 июля портовые буксиры оттянули его за брекватер одесской гавани, после чего корабль в сопровождении рейдового буксира Военно-морских сил «Яны Капу» ушёл в Николаев.


Стоит ли говорить, что сейчас в ВМС нет ни одного подходящего корабля на замену «Сагайдачному». Поэтому военно-промышленному комплексу поручено в срочном порядке доработать и спустить на воду корабль «Владимир Великий», как аналоговый флагман. Самое смешное, что реинкарнация этого судна прошла во времена Януковича: он поручил Кабмину разработать программу украинского кораблестроения до 2021 года. После чего, правительство Азарова утвердило соответствующее постановление, и в целом был взят план строительства кораблей класса «корвет», который начали разрабатывать ещё в 2002 году. И денег выделили немало: более 16 миллиардов гривен. Из них на проектирование — 1,465 миллиарда, на строительство головного корабля — 2,0906 миллиарда, строительство серии из трёх последующих кораблей обходилось почти в 10 «ярдов», на закупку корабельного боезапаса планировали потратить около 3 миллиардов. И это по курсу 2011 года, когда доллар стоит 7 гривен.

Однако, Украина отказалась от собственного кораблестроения и сейчас вместо корветов получает из США резиновые лодки, а из Британии — списанные ледоколы. В феврале 2021 года военно-морской базе «Юг» в одесской гавани американцы торжественно передали 70 надувных лодок Zodiac и десять катеров Willar. В США их уже не производят, часть катеров отправлено на слом, некоторую часть ВМС Штатов передали Пакистану, Коста-Рике, Грузии и Украине. Также власти Украины подтвердили, что в текущем году Киев купит у Великобритании подержанный ледокол, который планируется использовать для экспедиций к Антарктиде. Речь идёт о подержанном британском корабле James Clark Ross (1991 года), который Лондон готов продать Киеву за пять миллионов долларов.

«Когда-то на Украине строили корабли различных классов. Но теперь предметом для гордости является подарок 70 резиновых лодок и б/у ледокол. „Прогресс‟, который мы заслужили...», — пишут разочарованные западной помощью украинцы. И напоминают, что украинский военно-промышленный комплекс три недели назад лишился ещё одного гиганта — Черноморского судостроительного завода, расположенного в Николаеве. На его верфях были построены все советские тяжёлые авианесущие крейсера.

Так, 6 июля 2021 года Хозяйственный суд Николаевской области утвердил отчёт о ликвидации ПАО «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ), поставив точку в 126-летней истории предприятия. Отчёт зачитала ликвидатор ЧСЗ Ольга Протасова. По её словам, имущество завода было распродано, а деньги в размере 151 миллиона гривен пошли на выплату долгов предприятия. При этом полностью рассчитаться со всеми их не хватило: удовлетворили лишь около 42% претензий т.н. кредиторов второй очереди. Вся хозяйственная деятельность предприятия прекращена, всех сотрудников уволили, печать уничтожили. И теперь Украина ничего строить не будет, а начнёт покупать корабельный хлам у Англии, Турции, США.

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