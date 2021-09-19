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Украина мечтает о Луне. Баранец признал сказки Мюнхгаузена более реалистичными
19 сентября 2021, 16:30 • 51 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец признал сказки барона Мюнхгаузена более реалистичными, чем мечты Украины о Луне.
По мере обнищания населения Украины руководство страны все сильнее утрачивает связь с реальностью. Об этом РИА ФАН поведал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Ранее стало известно о том, что госконцерн "Укроборонпром" планирует в 2022 году доставить на Луну украинский флаг. Инициативу планируется реализовать совместно с британской компанией Spacebit.
"Чем интересна украинская гражданская и военная элита последних лет, так это тем, что она тотально погрязла в соревнованиях по сочинению сказок... Иногда эти сказки похожи на бредни людей, находящихся в киевском дурдоме", - отреагировал баранец.
По мнению эксперта, Украине не стать самостоятельной космической державой. Перспективы Киева обнулились после того, как экс-президент Украины Петр Порошенко разорвал все связи с оборонно-промышленным комплексом России.
А рассказы украинцев про Луну заставляю вспомнить истории барона Мюнхгаузена, который якобы летал на пушечном ядре. При этом последние все же более реалистичные.
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