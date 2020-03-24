Украина лучше готова к борьбе с зомби-апокалипсисом, чем к эпидемиям • 39 • Аналитика © AFP 2020 / Sergei Supinsky Ровно 138 лет назад немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Теперь 24 марта отмечается как Всемирный день борьбы с этой страшной инфекцией. По всему миру ежегодно проходят конференции, презентации, публичные акции. Специалисты анализируют масштаб распространения болезни и информируют граждан о мерах, необходимых для ее обуздания. В нынешнем году многие из этих мероприятий отменены из-за пандемии коронавируса нового типа. Между тем сегодня смертность от туберкулеза — более трех тысяч человек в день В год умирают около полутора миллионов . С одной стороны, сравнивать эту статистику с коронавирусной не совсем корректно. Хотя бы потому, что новая пандемия в разгаре (а возможно, только на начальной стадии) и показатели все время меняются — в худшую сторону. Так, в течение всего двух недель смертность выросла почти в три раза и этот тренд только усиливается. C другой стороны, нападки на такие сравнения тоже кажутся чрезмерными. Скажем, Facebook сопровождает инфографику на этот счет пометкой "частично ложная информация", ссылаясь на пространный анализ данных AFP. Эксперты, цитируемые французским агентством, считают публикуемую информацию "вводящей в заблуждение", так как она "может ошибочно привести к тому, что люди воспримут риски, связанные с COVID-19, незначительными по сравнению с другими заболеваниями". Разумеется, нельзя уменьшать уровень опасности сегодняшней пандемии. Но не стоит впадать и в другую крайность, отрицая или занижая вред болезней, давно известных человечеству. Ведь туберкулез не стал менее разрушительным. И бороться с ним нужно постоянно. Мало того, вспышка нового вируса рано или поздно начнет угасать. А проблема туберкулеза сохраняет глобальный характер столетиями. На этом фоне странными кажутся усилия западных "фактчекеров", усмотревших информационную диверсию в сравнительной статистике. Или они всерьез думают, что одна чума вылечила от другой — и с той теперь нет смысла бороться? Наоборот, специалисты, посвятившие жизнь борьбе с эпидемиями, как раз бьют тревогу по поводу того, что чрезвычайные меры по обузданию коронавируса уже привели к ослаблению контроля за туберкулезом в разных частях Земли. На это нельзя закрывать глаза даже в условиях повсеместного карантина и всеобщей паники. Надо признать, туберкулез — одна из серьезных проблем и для России. Несмотря на значительные успехи в борьбе с этой болезнью в последние десятилетия, страна по прежнему в числе 30 самых неблагополучных по версии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как, кстати, и Украина, и большинство республик бывшего Советского Союза. И вот тут надо бы обеспокоиться тревожными сигналами из ближнего зарубежья о ситуации с туберкулезом. Вне зависимости от пандемии коронавируса. Она-то закончится, а проблемы останутся. На Украине за шумом и откровенной истерикой последних недель все как-то забыли, что 1 апреля там должен вступить в силу так называемый второй этап медицинской реформы. Напомню, первый этап завершился тем, что в стране, где от туберкулеза ежедневно умирает десять-одиннадцать человек, полностью ликвидировали систему санэпидслужб. Столкнувшись с COVID-19, Киев бросился эту структуру восстанавливать. На сегодняшний день там только начали подбор главных санитарных врачей в регионах. Можно себе представить, когда работа возобновится в полном объеме, особенно если учесть, что украинские учебные заведения за последние годы не выпустили ни одного специалиста этой отрасли. А вот автор этой чудовищной "реформы", бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун, прозванная в народе Доктор Смерть, до сих пор оправдывает совершенное ею убийство эпидемиологической службы и приводит в пример американский Центр по контролю и профилактике заболеваний — CDC. Супрун считает, что главное в борьбе с эпидемиями — это красивый и популярный сайт, а не профилактика заболеваний. И с восторгом рассказывает об опыте CDC по подготовке войны с… зомби. Это не шутка, экс-министр даже приводит ссылку на страницу американской организации, где пишется о "спецподразделении по борьбе с зомби" и рекламируется футболка с соответствующим логотипом. А с 1 апреля попросту закрываются многие медучреждения, включая ряд тубдиспансеров. По данным украинских активистов, пытающихся предотвратить этот пагубный шаг, финансирование противотуберкулезной службы в текущем году составляет всего 20 процентов средств, выделявшихся в прошлом. И это в одной из самых неблагополучных стран мира! Последний законодательный акт, касающийся борьбы с туберкулезом, принимался на Украине в 2012 году. В 2016-м срок действия госпрограммы по обузданию этой заразы истек, и два года никто не заикался, чтобы ее продлить. Когда же в конце концов родился новый проект, на 2018-2021 годы, его долго отфутболивали, а в августе 2019-го и вовсе отозвали. Один из доводов: надо скорректировать устаревшие даты. Неоднократные попытки провести в Раде парламентские слушания также провалились — депутатам недосуг. Таким образом, Украина живет без санэпидслужбы, без законодательно закрепленной государственной программы по борьбе с туберкулезом, в условиях, когда многие зараженные могут оказаться вообще без лечения и какого бы то ни было контроля. Конечно, это должно обеспокоить не только Россию, но и все страны, имеющие безвизовые отношения с Киевом. Такое наплевательское отношение к страшным болезням в стране, где больше озабочены наступлением зомби-апокалипсиса, чем решением насущных катастрофических проблем, может обернуться бедой не только для Украины. На это необходимо обращать внимание и на международных площадках. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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