Украина лишилась шанса на вход в Евросоюз

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Киев не примут из-за испорченных отношений с Берлином

Украина допустила огромную ошибку, высказавшись против "Северного потока – 2", и теперь ей закрыт вход в Евросоюз. Таким мнением поделился глава украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Киев поддержал американские санкции против Москвы, которые в том числе наносят удар и по Берлину. Германия же является "локомотивом" Евросоюза, поэтому портить с ней отношения довольно опрометчиво, заметил специалист.

С другой стороны, у украинцев не было выбора: в любом случае позиция Киева не сойдется с мнением какой-либо из стран ЕС. Польша также выступает против "Северного потока – 2", поэтому сейчас государства оказались на одной стороне. Однако по мнению эксперта, хорошие отношения с Германией все-таки важнее.

"Эта история настроит Берлин против Киева, – заявил Ищенко в беседе с "ПолитРоссия". – После такого в Евросоюз Украину никто не примет в любом случае".

По некоторой информации, Украина могла помочь США подготовить санкции против "Северного потока – 2", и в России эту вероятность не исключают. Однако Ростислав Ищенко считает, что Вашингтон не стал бы советоваться с Киевом по этому вопросу.

Тем не менее, политолог Марат Баширов подчеркнул: после запуска трубопровода Украина лишится миллиардов долларов.