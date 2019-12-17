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Украина лишилась израильского оружия из-за просьбы России - помощник Нетаньяху
17 декабря 2019, 22:54 • 19 • Политика
Израиль и Россия соблюдают ряд взаимных условий в торговле оружием, чтобы предотвратить попадание современных военных технологий к враждебным для них странам. Об этом рассказал глава проекта общественной дипломатии Евро-Азиатского еврейского конгресса Ариэль Бульштейн, которого считают помощником израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
По словам Бульштейна, Израиль не продаёт оружие Грузии, а Россия воздерживается от военно-технического сотрудничества с Ираном. Как заявил Бульштейн, Россия как минимум дважды согласилась с просьбой Израиля не продавать в Иран современное оружие.
В свою очередь Израиль соблюдает "красные линии" Москвы по вопросу продаж оружия. В частности, Израиль не поставляет несколько видов техники Грузии, отметил израильский политик.
При этом Бульштейн не стал прямо отвечать на вопрос о продаже Израилем оружия Украине. Ранее он заявлял о том, что израильтяне воздерживаются от поставок современных военных технологий Киеву по требованию российской стороны. Однако узнавший об этом Нетаньяху был крайне разгневан такими заявлениями, сообщает NEWS.ru.
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