Украина лишилась израильского оружия из-за просьбы России - помощник Нетаньяху

По словам Бульштейна, Израиль не продаёт оружие Грузии, а Россия воздерживается от военно-технического сотрудничества с Ираном. Как заявил Бульштейн, Россия как минимум дважды согласилась с просьбой Израиля не продавать в Иран современное оружие.

В свою очередь Израиль соблюдает "красные линии" Москвы по вопросу продаж оружия. В частности, Израиль не поставляет несколько видов техники Грузии, отметил израильский политик.

При этом Бульштейн не стал прямо отвечать на вопрос о продаже Израилем оружия Украине. Ранее он заявлял о том, что израильтяне воздерживаются от поставок современных военных технологий Киеву по требованию российской стороны. Однако узнавший об этом Нетаньяху был крайне разгневан такими заявлениями, сообщает NEWS.ru.