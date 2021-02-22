Украина лишилась флагмана ВМС

Украина потеряла свой единственный полноценный боевой корабль. Фрегат «Гетьман Сагайдачный», конечно, ещё на ходу, но полностью утратил свои боевые способности и нуждается в глубокой модернизации, которую украинский бюджет сейчас вряд ли потянет.О фактической потере флагмана украинского флота своим подписчикам сообщил военный эксперт Тарас Чмут, отметив, что за тридцать лет эксплуатации единственный фрегат ВМСУ так и не подвергся глубокой модернизации. Всё, на что хватало Минобороны, это точечные ремонты по необходимости.На данный момент фрегат небоеспособен и очень редко выходит в море. Только по торжественным случаям под камеры, чтобы показать украинцам, что на вооружении ВМСУ ещё есть хотя бы один большой боевой корабль. Если всё оставить сейчас как есть, очень скоро «Сагайдачного» нельзя будет даже на воду спустить. Модернизация же требует внушительных средств. И если её всё-таки затеют, работы могут затянутся на долгие годы, а сам процесс превратится в бесконечный распил бюджета. Так что, по идее, шансов нет. Можно говорить, что Украина лишилась своего флагманского корабля, который по совместительству действительно был единственных полноценным боевым кораблем на вооружении ВМСУ.Речь идёт о реальной гибели даже мифа об украинском флоте, который Киев вяло, но поддерживал все последние годы. Самое смешное, что флагманом ВМСУ украинские чиновники долгое время называли капитальный долгострой крейсер «Украина», строившийся больше 30 лет и просто распиленный на металлолом. Идеальный символ всего государства даже в официальных документах какое-то время величался флагманом. И канул в Лету. Теперь флагманом кличут «Сагайдачного». И можно не сомневаться, что ушлые украинские чиновники будут пилить на нём бюджетные средства так же, как и на «Украине». Просто прикрывать воровство будут не строительством «мегакорабля», а модернизацией угробленного независимостью старого судна.