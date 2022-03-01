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Украина лишилась Азовского моря - Минобороны
01 марта 2022, 16:45 • 144 • Политика
Украина лишилась Азовского моря. Министерство обороны России заявило, что русская армия полностью блокировала выход украинских подразделений к побережью.
Об этом журналистам сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По его словам, Народная милиция ДНР вышла на границу Донецкой области и соединилась с русскими частями, которые взяли под контроль побережье Азовского моря.
- отметил Конашенков.
Представитель Минобороны также добавил, что Вооружённые силы России уничтожили 1,3 тыс. военных объектов Украины, включая 43 пункта управления и узла связи.
Ранее сообщалось, что русские войска постепенно берут Киев в кольцо. При этом они заранее выделили гуманитарный коридор, по которому мирные жители могут покинуть город.
Военная операция России на Украине продолжается с прошлого четверга. Целями русских военных являются украинские военные объекты - склады, пункты управления, РЛС и так далее. Москва объявила своей целью разоружение и денацификацию Украины.
В понедельник между двумя странами прошли первые переговоры. Они закончились ничем, однако глава русской делегации Владимир Мединский считает, что сам факт проведения подобных переговоров уже хороший знак.
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