Украина лишилась Азовского моря - Минобороны

Украина лишилась Азовского моря. Министерство обороны России заявило, что русская армия полностью блокировала выход украинских подразделений к побережью.

Об этом журналистам сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По его словам, Народная милиция ДНР вышла на границу Донецкой области и соединилась с русскими частями, которые взяли под контроль побережье Азовского моря.

С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован,

- отметил Конашенков.

Представитель Минобороны также добавил, что Вооружённые силы России уничтожили 1,3 тыс. военных объектов Украины, включая 43 пункта управления и узла связи.

Ранее сообщалось, что русские войска постепенно берут Киев в кольцо. При этом они заранее выделили гуманитарный коридор, по которому мирные жители могут покинуть город.

Военная операция России на Украине продолжается с прошлого четверга. Целями русских военных являются украинские военные объекты - склады, пункты управления, РЛС и так далее. Москва объявила своей целью разоружение и денацификацию Украины.

В понедельник между двумя странами прошли первые переговоры. Они закончились ничем, однако глава русской делегации Владимир Мединский считает, что сам факт проведения подобных переговоров уже хороший знак.