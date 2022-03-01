Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановк...
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зелен...
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже п...
Главная / Политика

Украина лишилась Азовского моря - Минобороны

01 марта 2022, 16:45  •  144 • Политика
Украина лишилась Азовского моря. Министерство обороны России заявило, что русская армия полностью блокировала выход украинских подразделений к побережью.
Об этом журналистам сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По его словам, Народная милиция ДНР вышла на границу Донецкой области и соединилась с русскими частями, которые взяли под контроль побережье Азовского моря.
С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован,
- отметил Конашенков.
Представитель Минобороны также добавил, что Вооружённые силы России уничтожили 1,3 тыс. военных объектов Украины, включая 43 пункта управления и узла связи.
Ранее сообщалось, что русские войска постепенно берут Киев в кольцо. При этом они заранее выделили гуманитарный коридор, по которому мирные жители могут покинуть город.
Военная операция России на Украине продолжается с прошлого четверга. Целями русских военных являются украинские военные объекты - склады, пункты управления, РЛС и так далее. Москва объявила своей целью разоружение и денацификацию Украины.
В понедельник между двумя странами прошли первые переговоры. Они закончились ничем, однако глава русской делегации Владимир Мединский считает, что сам факт проведения подобных переговоров уже хороший знак.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


144
Источник
Похожие новости
01 марта 2022, 06:50
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолётов. Но с условием
01 марта 2022, 05:05
Американец из осаждённого Киева: "Русские побеждают. И побеждают решительно"
01 марта 2022, 10:55
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний"
01 марта 2022, 09:10
США готовятся послать на Украину особый "десант": Русских предупредили об угрозе
01 марта 2022, 01:35
"Зеленский доигрался": даже дети на Украине понимают правду
01 марта 2022, 12:40
Генерал-майор озвучил то, о чём не говорят: Остановлена "тотальная зачистка" мирных
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2022, 01:25
Минобороны заявило о входе войск России в Мелитополь: Встречали флагами
22 февраля 2022, 19:50
«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Западенщину
24 февраля 2022, 03:20
Зеленский бежал с Украины? После заявления Кремля заговорили источники
26 февраля 2022, 10:45
Роскосмос наносит двойной ответный удар за санкции
25 февраля 2022, 08:30
Над Киевом сбита ракета: горят жилые дома
25 февраля 2022, 19:35
Обещавший смерть русским солдатам Гордон сбежал из Киева
01 марта 2022, 06:50
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолётов. Но с условием
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.