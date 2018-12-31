|
Украина ликвидировала все избирательные участки в России
31 декабря 2018, 21:24 • 58 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на решение.
© Рамиль Ситдиков РИА Новости
Отмечается, что ЦИК внёс изменения в перечень созданных в 2012 году постоянных загранучастков. В частности, комиссия изменила границы трёх участков в Грузии, Казахстане и Финляндии, а также закрыла участки в России.
Таким образом, поясняет агентство, ликвидированы участки в посольстве Украины в Москве, в генконсульствах в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также в консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске.
31 декабря на Украине стартовала президентская избирательная кампания.
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК — им стал экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.
Подпишитесь на нас
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
26 декабря 2018, 22:54
|
30 декабря 2018, 01:56
|
26 декабря 2018, 11:39
|
27 декабря 2018, 20:09
|
26 декабря 2018, 01:54
|
28 декабря 2018, 17:09
|
25 декабря 2018, 22:39