Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
The Economist: молдавские политики ведут хитрую игру с Западом и Россией
Как Петя девочку наказал
Так говорил Лукашенко: Новые эскапады белорусского лидера
5 лучших современных русских танков
Главная / Украина

Украина лидирует в мире по темпам заболеваемости корью

01 марта 2019, 21:54  •  74 • Украина
Украина заняла первое место в мире по темпам заболеваемости корью в 2018 году, сообщается в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
 
© Игорь Зарембо РИА Новости
 

«Только на Украине в 2018 году было зарегистрировано 35 120 случаев заболевания корью. По данным правительства, ещё 24 042 человека были инфицированы только в первые два месяца 2019 года», — говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что в рамках помощи в борьбе с эпидемией фонд продолжает оказывать поддержку по вакцинации населения страны.

Помимо Украины, высокий темп распространения кори с 2017 по 2018 год зафиксирован на Филиппинах и в Бразилии.

В зоне риска по данному показателю также находятся Йемен, Венесуэла, Сербия, Мадагаскар, Судан, Таиланд и Франция.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о случаях заболевания корью среди сотрудников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 18:39
Климкин назвал Чёрное море Бермудским треугольником для России
01 марта 2019, 18:54
Der Spiegel: Молдова из «страны успеха» превратилась в «страну отмывания денег»
01 марта 2019, 18:39
В Госдуме ответили на заявление «Нафтогаза» о победе по иску против России
Загрузка...
01 марта 2019, 18:39
Лукашенко: первые шаги по урегулированию в Донбассе должен сделать Порошенко
01 марта 2019, 12:09
В Госдуме назвали безумием заявление Климкина о России и Белоруссии
01 марта 2019, 15:24
«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
01 марта 2019, 18:54
Путин обратился к нации: отступление закончено!
01 марта 2019, 05:54
Индия показала доказательства, что F-16 Пакистана использовали ракеты AIM-120 в возду...
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках в...
01 марта 2019, 02:39
Небензя снова раскрыл глаза миру, рассказав о "кульминации американского спектак...
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США &quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 21:54
Сенсация молдавских парламентских выборов
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"
23 февраля 2019, 11:56
Интервью Шария телеканалу с Западной Украины
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
26 февраля 2019, 19:09
«Второй перевал Дятлова»: как в 1973 году при странных обстоятельствах в горах Кольского полуострова погибли туристы
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко - президент"
25 февраля 2019, 01:09
Израиль "уничтожил" российские С-300 и Ка-50 (Романов Роман)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.