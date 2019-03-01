Украина лидирует в мире по темпам заболеваемости корью

Украина заняла первое место в мире по темпам заболеваемости корью в 2018 году, сообщается в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«Только на Украине в 2018 году было зарегистрировано 35 120 случаев заболевания корью. По данным правительства, ещё 24 042 человека были инфицированы только в первые два месяца 2019 года», — говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что в рамках помощи в борьбе с эпидемией фонд продолжает оказывать поддержку по вакцинации населения страны.

Помимо Украины, высокий темп распространения кори с 2017 по 2018 год зафиксирован на Филиппинах и в Бразилии.

В зоне риска по данному показателю также находятся Йемен, Венесуэла, Сербия, Мадагаскар, Судан, Таиланд и Франция.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о случаях заболевания корью среди сотрудников.