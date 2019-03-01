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Украина лидирует в мире по темпам заболеваемости корью
01 марта 2019, 21:54 • 74 • Украина
Украина заняла первое место в мире по темпам заболеваемости корью в 2018 году, сообщается в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
© Игорь Зарембо РИА Новости
«Только на Украине в 2018 году было зарегистрировано 35 120 случаев заболевания корью. По данным правительства, ещё 24 042 человека были инфицированы только в первые два месяца 2019 года», — говорится на официальном сайте организации.
Отмечается, что в рамках помощи в борьбе с эпидемией фонд продолжает оказывать поддержку по вакцинации населения страны.
Помимо Украины, высокий темп распространения кори с 2017 по 2018 год зафиксирован на Филиппинах и в Бразилии.
В зоне риска по данному показателю также находятся Йемен, Венесуэла, Сербия, Мадагаскар, Судан, Таиланд и Франция.
Ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о случаях заболевания корью среди сотрудников.
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