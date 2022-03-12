Украина: летят фейки

Видимо, не очень хорошо идут дела у украинской армии, если высокопоставленные чиновники киевской власти соревнуются в изготовлении фейков.Так, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ готовит серию провокаций, чтобы открыто втянуть Беларусь в войну против Украины. И без всякого стеснения на голубом глазу утверждает, что по подтвержденной информации, российская авиация уже нанесла авиаудары с территории Украины по населенному пункту Копани Брестской области.За ним вприпрыжку бросился создатель сайта «Миротворец» и советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он уже и время авиаудара назвал - якобы сегодня в 14:40 группа из двух самолётов РФ нанесла удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины. Вот мол, какой цинизм России, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, идут по стопам Гитлера.Бредовые идеи министра и советника МВД уже опровергли в Беларуси: там в минобороны страны эти заявления назвали фейками. Но господа Резников и Геращенко продолжали трезвонить на тему бомбардировок: мол, на встрече Путина и Лукашенко в Москве и был был согласован план провокации. А все эти домыслы распространяет еще и некий украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Точнее, дезинформации. Там даже называют дату вторжения войск Беларуси на Украину - 11 марта в 21-00.