Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хамство хамству рознь!
Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть
РС-28 «Сармат» - настоящий удар по самолюбию для вероятного противника
Песков допустил встречу президента и рабочей группы по вопросам изменения Консти...
Главная / В России

Украина летит в пропасть или взмывает в небо?

04 февраля 2020, 18:39  •  25 • В России

Громкое и тревожное выступление ветерана украинской политики Юлии Тимошенко произошло на «Согласительном совете» в Раде. «Леди с косой» перечислила основные приметы грядущей украинской катастрофы:

1. Пять месяцев подряд падения промышленного производства на 15%.

2. Дефицит в доходной части бюджета 14 миллиардов гривен.

3. Госдолг вырос за полгода на 4 миллиарда долларов (а весь долг - 84,4 миллиарда долларов) и настала пора выплачивать проценты.

4. Кроме того, Тимошенко отметила начатую Владимиром Зеленским распродажу земель иностранных игрокам, продажу Херсонского и Николаевского портов, передачу в концессию Львовского аэропорта.

И подытожила:

- Если у нас еще месяц проработает такой «турборежим» украинцы вообще останутся без ресурсов.

Слова Тимошенко подтверждает Всемирный Банк. По мнению его экспертов, Украине потребуется 50 лет, чтобы выйти на уровень жизни «как в Польше». Сейчас, средняя зарплата на Украине - 150 долларов, пенсия - 53 доллара. Рост ВВП на Украине действительно есть — приличные с виду 4,6%, и это заметно выше чем в России (у нас — лишь 1,5%). Вот только лукавость этой цифра скрыта в стартовых позициях этого роста. Особенно, если вспомнить, что во время кризиса 2014-2015 годов экономика Украины сократилась на 16% и так пока и не вернулась к «домайданному» уровню.

Еще в 2018 году директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявляла, что уровень бедности в стране намного выше, чем пять лет назад. По ее словам, в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, а сегодня — 25%. В «десятке» беднейших стран Европы, составленном уже в этом году по данным МВФ, Украина по прежнему на 1-м месте. Но, если открыть великоукраинский «Житомирский журнал», или не менее пафосные незалежные ресурсы «Лига.нет» и «Экономическую правду» - там до сих пор праздник. Рост ВВП на 4,6 % сравнивают с высадкой первого украинского космонавта на Марс. Хотя, даже в этих СМИ, осторожные комментаторы замечают, что этот рост — во многом за счет внутреннего потребления. Казалось бы — когда потребление растет — это хорошо, люди лучше кушают, одеваются. Но на деле внутреннее потребление Украины держится на внешних валютных переводах от заробитчан, уехавших в Европу и Россию и присылающих на бедную родину часть своих зарплат. По данным Всемирного банка, украинцы перечисляют из-за рубежа в свою страну по 14-15 миллиардов долларов в год. Только официально. А это 10% ВВП страны! Или 42% доходной части бюджета Украины!

С чем это можно сравнить? Например, столько же поступлений от продажи нефти и газа в доходной части бюджета России — 46%.

То есть, гастарбайтеры для Украины заменяют нефть и газ вместе взятые. Не будь этих переводов из-за рубежа, бюджет и ВВП страны полетели бы в тартарары.

Но украинские эксперты продолжают (сами себя что ли?) убеждать — взмываем в небо...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
04 февраля 2020, 15:24
Встреча Владимира Путина с общественностью в Череповце: прямая онлайн-трансляция
03 февраля 2020, 23:09
Блокадницы остались благодарны: "чиновницы в шубах" рассказали, что подарки для ветеранов покупали за свои деньги
03 февраля 2020, 16:39
Олег Кашин: Наш чиновник на зарплату не живет. А по бумагам он беден. И общество это принимает
04 февраля 2020, 00:39
От 1 до 9: в МВД предложили ввести новые комбинации для обозначения регионов на автомобильных номерах
04 февраля 2020, 18:39
Шойгу вручил награды последнему маршалу СССР Дмитрию Язову
04 февраля 2020, 16:54
«Я буду бороться до конца»: как бывшая супруга челябинского омбудсмена делит с ним общих детей
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2020, 03:54
Нобелевский комитет устроил "зраду" Украине: Ивана Франко записали в граждане России
02 февраля 2020, 18:12
Киев придумал новую страну: какую инсценировку задумал Зеленский?
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
30 января 2020, 10:24
В Гааге готовят суд по МН17: о раскладе на данный момент
29 января 2020, 05:09
Один из тех, кого сдал Потеев: Как полковника-"супершпиона" предали ради США
30 января 2020, 10:24
Демарш из-за провала дела MH17? Русский профессор описал уроки Запада для России, которая "должна слушаться"
31 января 2020, 09:09
Игорь Панарин: Мировая политика Зачистка убийц Сулеймани продолжается
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.