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Украина куёт для России международный трибунал: Суд ООН отклонил претензии Москвы по иску Киева

09 ноября 2019, 14:54  •  238 • Политика
Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией, отклонив таким образом возражения Москвы по этому поводу. Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль, комментируя эту новость, заявила, что Украина создаёт для России трибунал в рамках ООН.
Международный суд ООН отклонил поданные Россией предварительные возражения по иску Киева и признал свою юрисдикцию и право вести разбирательство между сторонами. Об этом 8 ноября заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.
По его словам, суд отклонил возражения не только касательно юрисдикции, но и по вопросу приемлемости иска для рассмотрения.
Теперь суд должен обозначить дату подачи российской стороной контрмеморандума в ответ на украинский меморандум. Затем дело начнут рассматривать по существу.
Комментируя это решение суда ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что теперь у Украины появилась возможность создать специальный международный трибунал по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17, отвечать на котором будет Россия.
"Мы предпринимаем совместные усилия, чтобы заставить Россию отвечать, и создаём специальный трибунал в рамках Совбеза ООН", - сказала Зеркаль.

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