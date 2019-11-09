Украина куёт для России международный трибунал: Суд ООН отклонил претензии Москвы по иску Киева

Международный суд ООН отклонил поданные Россией предварительные возражения по иску Киева и признал свою юрисдикцию и право вести разбирательство между сторонами. Об этом 8 ноября заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

По его словам, суд отклонил возражения не только касательно юрисдикции, но и по вопросу приемлемости иска для рассмотрения.

Теперь суд должен обозначить дату подачи российской стороной контрмеморандума в ответ на украинский меморандум. Затем дело начнут рассматривать по существу.

Комментируя это решение суда ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что теперь у Украины появилась возможность создать специальный международный трибунал по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17, отвечать на котором будет Россия.

"Мы предпринимаем совместные усилия, чтобы заставить Россию отвечать, и создаём специальный трибунал в рамках Совбеза ООН", - сказала Зеркаль.