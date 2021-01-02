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Украина купит китайскую вакцину от COVID-19 по цене американской

02 января 2021, 09:05  •  40 • Украина
Киев, 2 ноября. Цена вакцины против коронавирусной инфекции для Украины от китайской компании Sinovac Biotech составляет 18 долларов за дозу и равна самой дорогой в мире вакцине от американской компании Moderna.
Как сообщает портал «Наші гроші», согласно договору, опубликованному на сайте ProZorro 30 декабря, стоимость одной дозы китайской вакцины под названием CoronaVac производства Sinovac Biotech для Украины составила 504 гривен или около 18 долларов США на дату заключения контракта. Всего заказано 1,9 млн доз. Договор заключило госпредприятие «Медицинские Закупки Украины» с АО «Лекхим». 
Эта цена соответствует самой дорогой в мире вакцине от компании Moderna. Об этом стало известно после того, как бельгийская чиновница случайно обнародовала в Twitter стоимость различных вакцин. Выяснилось, что Бельгия платит за американскую вакцину с 95-процентной гарантией защиты именно 18 долларов за дозу.
Известно, что вакцина Moderna требует хранения при минус 20 градусов Цельсия и лишь полгода. Китайский же препарат сохраняется три года при плюс 2-8 градусов.
Как сообщал ранее ФАН, Украина встала в один ряд с беднейшими странами мира, приняв участие в программе распространения бесплатных вакцин Covax. В соответствии с ней Киев получит 8 миллионов доз, чего хватит для вакцинации 4 миллионов украинцев. Стране нужно в разы большее количество препаратов, и компенсировать этот недостаток можно лишь на мировом рынке.
При этом Киев не рассматривает возможность закупки российских вакцин от коронавируса, хотя РФ выразила готовность предоставить соответствующие технологии, после чего производство препарата могло бы развернуться в Харькове уже в ближайшем будущем.
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил отказ от российской вакцины «Спутник V» со спланированным уничтожением украинского населения.
Автор: Олег Волков

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