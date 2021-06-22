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Украина купила беспилотники для войны с Россией: Баранец назвал три способа их уничтожить

22 июня 2021, 22:50  •  228 • Политика
Глава МИД Украины Кулеба пригрозил России турецкими беспилотниками Bayraktar. "Есть три способа борьбы с этими псевдохвалеными Bayraktar: физическое уничтожение, электронное и подрыв с помощью беспилотников-камикадзе", - рассказал военный обозреватель КП Виктор Баранец.
Украина купила у Турции беспилотники Bayraktar для "сдерживания России", заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. Провокационные слова украинского министра прокомментировал военный обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец.
Речь идёт о турецких ударных дронах, которые активно применялись Азербайджаном во время войны за Нагорный Карабах. Власти Украины заключили договор с Турцией о покупке целой партии этих беспилотников.
Виктор Баранец отметил, что игнорировать наличие подобного оружия у Киева, конечно, нельзя. Однако оно не делает Украину непобедимой, как это пытаются представить власти Незалежной.
Украинская хвастливость по поводу того, что с турецкими Bayraktar они теперь непобедимы, наивна и глупа,
- отметил военный обозреватель.
Он указал, что по данным статистики - в горячих точках было уничтожено 47 турецких дронов. И данная цифра постоянно увеличивается. Кроме того, имеется множество средств противодействия данным беспилотникам.
В частности, Bayraktar можно сбить при помощи зенитного оружия. Кроме того, в ходе конфликта в Нагорном Карабахе было "приземлено" несколько таких беспилотников и русские специалисты уже почти полгода ковыряются в "мозгах" турецких дронов.
Есть три способа борьбы с этими псевдохвалеными Bayraktar: физическое уничтожение, электронное и подрыв с помощью беспилотников-камикадзе,
- рассказал Виктор Баранец в беседе с Nation News.
Что же до заявлений главы МИД Украины, то таким образом Киев выманивает у США и НАТО деньги на новое вооружение.

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