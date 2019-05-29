Украина, которая сбрасывает шкуру • 83 • Аналитика Записки Колорадского Таракана. Нет, но за что скалкой-то? Везет вам, россияне. У вас женщины не такие агрессивные, как у нас. Просто так не дерутся. А наши просто зверюги какие-то. Вернулся из "политических верхов" домой и с любовью так Тараканушке на правильном украинском говорю: "Здоровеньки булы, членкiня семьи". А она мне по хитину скалкой. Вот и люби после этого пирожки, когда собственная жена, совершенно необразованная со своим высшим образованием, за правильную мову убить готова.









Приветствую вас, небитые мои читатели! Интересно у нас? Только утвердили нового президента и тут же импичмент требуем. Выборы опять решили организовать. А что? Другой-то работы особо нет, так на митингах будем зарабатывать. Приняли закон о языке, а президент ежедневно нарушает этот самый закон потому, что не выучил ещё мову. На языке агрессора шпарит как на родном. И не выучит теперь долго. Я тоже теперь не знаю украинского... Да что я, Тарас Шевченко на каком-то сельском местечковом диалекте разговаривал!



Вы никогда не задумывались об обстоятельствах нашей и вашей жизни? Если несчастье, то оно обязательно обрушивается. Если счастье, то оно почему-то всегда подваливает. Даже случай, и тот почему-то подворачивается. Так и живем. С опаской поглядывая на небо. С надеждой по сторонам. С интересом под ноги. И все равно обрушивается, подваливает и подворачивается все внезапно...



Ладно, по порядку. Если уже начал о скалке, то и закончить надо. Сижу и думаю, если Тараканушка меня не по голове ударила, так это возможно, и не скалка была, а счастье? Подвалило, мокрица его. А счастье это прекрасно организовали наши власти во главе с Гидрантом. Именно с Гидрантом, а не с Зе.



Давным-давно, в прошлом августе, нацкомиссия по вопросам правописания предложила вернуть часть "репрессированных" в 1919 году норм правописания. Предложила и предложила. Столько идей, сколько предлагают наши депутаты, комиссии, общественные организации и все прочие, вы не увидите в ЕС в целом. И я не уследил. Так, сообщил походя. Типа ещё одна дурь. Зря, как оказалось.



Ещё и посмеялся тогда. Эти самые "ученые" собирались вернуть в украинский язык нормы, которые ввел нарком просвещения Николай Скрипник. Большевик, который, по версии наших историков, был расстрелян за любовь к Украине. Мы-то верим. Только вот в архиве почему-то другие документы. Типа застрелился Скрипник. Жену репрессировали. Но это другая история.



"Первое украинское правописание было принято в 1919 году в УНР, и потом оно очень сильно пострадало в 30-е годы. Был расстрелян активный проводник украинизации — нарком образования Николай Скрипник, и так же было расстреляно, репрессировано украинское правописание. И сейчас мы хотим часть репрессированных норм вернуть в современное правописание, оставив его многовариантность".



Короче, тихой сапой Минобраз принял новые нормы правописания. Обсуждали кулуарно. Мы-то лопухи, внимание на это не обращали. А вот 22 мая вдруг Кабмин умирающий эти нормы принимает. Вот так моя Тараканушка и стала по новому закону членкiней. Хорошо хоть не агенткой Кремля или боксеркой. Уже неплохо так. Для моего шаткого здоровья.



Описывать все не буду. Не поймете, как и мы. Вот к примеру: "Теперь предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания правильно величать: "митрополит Епітаній". Город Феодосия — теперь Теодосія". Дети теперь идут в "перша кляса". "Анафема" – "анатема", "ефір" – "етер", "міф", "міфологія" – "міт" і "мітологія", "Афіни" – "Атени".



Вот так стремление уничтожить все русское в языке привело к тому, что у нас появился язык, которого не понимает никто! Ни русскоязычные, ни украиноязычные, ни прочеязычные! Раньше, когда с мовой были проблемы, мы переходили на русский и всё понимали, а теперь?







А теперь усё, в голове все на трех языках сразу: вашем, нашем и не совсем нашем. Короче, тот еще винегрет с привкусом уксуса. Но пока придется с этим в голове жить.



Пишу вам, а у самого в голове еще одна проблема. Я вот тут в хоккей ударился, и отсюда проблема. Смотреть надо все это с чем-то в плане закуски и да, оного дела. А дела надо ну минимум пару полторашек на три периода.





Где найти еду? Не подумайте, что Россия нам голодомор очередной устроила, хотя лучше уж голодомор, чем такой хоккей... Но вот в этом случае вы не виноваты. Хотя...



В общем, у нас с вечера 22 мая магазины, детские сады, школы, кинотеатры, больницы минируют. И разминируют соответственно. Я вам там в ссылке видео сбросил. Малолетние "караси" озоруют из С14. Только вот на погреб и надежда, пива там, понятное дело, нет, но что есть – то и имеем. Хохол я или хвост собачий?



Вот примерно так я и смотрел хоккей. А началось все с того, что ночью раз вернулся и в кнопку тыкнул. А там наши с вашими играли! Звук я вырубил, чтобы Тараканушку не разбудить. Сижу, завтракаю, смотрю, как там ваши красные с нашими жовто-блакитными шайбу гоняют. И так красиво мы вас в первом периоде сделали… Забили, стало быть, шайбу. "Щё не вмерла Украина..."



А во втором периоде наших как подменили. Я даже орать начал. Шесть шайб нам закатили. Короче за очередным нарушением закона о языке, в форме русского мата, меня Тараканушка утром и застукала. "Придурок, какие наши? Наши в… нижнем дивизионе играют. А тут только те, что играть умеют выступают. Звук включи"...



Включил звук, аж от сердца отлегло. Это шведы в украинцев переоделись, для острастки русских, наверное. Так что прав я. В первом периоде, когда наши играли, мы победили. А во втором, когда шведов выпустили — проиграли. Перемога однозначно!



Вообще, если кому интересно, я расскажу вам за хоккей в Украине. Он есть. Местами. Мы как бы свой чемпионат проводим! Целых шесть команд участвует! Команд больше вообще-то, но некоторые предпочитают играть в других лигах. Киевский «Сокол» в Беларуси играет, например.



И сборная у нас есть! Играет… мне сложно сказать, где. Но это дивизион 1В мирового чемпионата. Ну как бы вторая лига, наверное.







И если вы с финнами позоритесь (ну как бы да, игра так себе была), то мы… тоже позоримся! Ради справедливости, мы в своей группе тоже один матч… выиграли!



Нами были повержены Нидерланды со счетом 8:1! Правда, до кучи мы проиграли всем остальным: Японии (2:3), Польше (3:7), Румынии (1:5), Эстонии (3:4). И гордо и незалежно сохранили за собой место в дивизионе, выбив голландских. Так что хоккей у нас есть!



Но эту историю я вам для разрядки рассказал. А то не поверите в следующую новость.



Короче, замучил Зе украинцев своими реформами. Так замучил, что случилось то, чего не было даже с Гидрантом. На сайте Рады появилась петиция с требованием импичмента Зе. Причем, уже на 15 часов 13 минут 23 мая она набрала необходимые 25 000 голосов.



"Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воли собственные прихоти. Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!"



Давно я не отвечал на вопросы друзей. Сегодня попробую ответить на вопрос Алексея (Сибирь 75):

«Мне очень интересно мнение "таракана" по поводу переобувания, даже не политиков (этим, не могу подобрать ни одного пристойного слова), а всех "медийных голов"».



Да просто все. Отвечу на понятном сибиряку языке. Ну на сколько я знаю Сибирь, естественно. Представьте себе, что ученые скрестили змею и соболя. В смысле животных. Представьте только, какое мерзкое пресмыкающееся, но жалящее своими ядовитыми зубами существо получилось? Ползает такая лохматая кишка по земле и кусает всех подряд.



ЦРУ в Кремле. Кто покажет пальцем на шпиона?



Это и есть образ наших масс-медиа. Это и есть то, что вы называете, "медийные головы". Мерзкие гибриды змеи для противников власти и соболя для власть имущих. Но есть в этих гибридах одно свойство, которое вы заметили. В природе змеи ежегодно сбрасывают шкуру. А наши "медийные головы" шкурку меняют после каждых выборов. Вместе с головой. Новый хозяин — новая шкурка.



Спросите, зачем это власть имущим? Так шкурка-то, за которой они старательно ухаживали, после линьки остается у них. Власть потеряли, а образ, создаваемый масс-медиа, остался. Своеобразная забота о будущем месте в истории. Думаю, понятно объяснил.



Но вернемся к нашим баранам. Ничего, что я античную юстицию цитирую? Вы в курсе, что наш Зе — приверженец очень популярной (честно скажу, не знаю где) идеи либертарианства? У вас даже партия такая есть, кажется. Короче говоря, максимум политических свобод, полная автономия личности, свобода распоряжаться своим имуществом, телом и всем, что принадлежит вам, добровольное объединение с другими гражданами...



Не подумайте, что я вам пытаюсь объяснить, кто такой наш Зе. Я сам пытаюсь понять. И знаете, получается интересная картинка. Был у нас уже либертарианец! И вы его знаете. Батька Махно!







Только назывался по-другому — анархист. Представляю, что бы сделали революционные матросы, если бы их этими самыми либертарианцами обозвали. Уж очень на нехорошее слово похоже...



Некоторый страх вызывает только одно. Помните лозунг Махно? "Свобода или смерть!" Свобода не только человека от государства, но и государства от человека. Каждый сам за себя. Пусть слабый сдохнет! Под тапок истории его! И этот лозунг будет реализоваться в современной Украине. Сколько нас останется к новым выборам? И сколько работы кладбищенским землекопам предстоит...



Вспомнилось из детства. Отец у меня рукастый был. Но вечно занятой. А на кухне из крана постоянно капала вода. Мама периодически просила кран починить. На что папа, со свойственной ему прямотой, отвечал: "Мужик обещал сделать – значит, сделает! И не надо мне об этом кране напоминать каждые полгода!" А кран все капал и капал...



Я посмотрел тут рейтинги партий, которые пойдут на выборы в Раду, от Rating Group Ukraine. Что было бы, если бы выборы прошли сегодня. Итоги удручают. Анархисты Зе («Слуга народа») побеждают с огромным отрывом — 43%. Но даже не это главное. Главное, что противостоящего Зе блока не получается!



Ладно, договорятся "Слуга народа" и "За життя". А как будут договариваться оппозиционеры? Огородник и скотовод Ляшко и социалисты-коммунисты из "Батькивщины". Или все вместе с БПП? Вот вам и "Анархия — мать порядка". И "не надо ему напоминать об этом каждые полгода...". Диктатура анархии нам светит!



И совсем не проявляется стремление украинских регионов к добровольному объединению. Что-то не рвутся западные области к востоку. И наоборот. Все живут сами по себе. А ведь в этом заключается принцип создания государства по либертарианству. Перспектива, однако...



Ладно. Хватит о грустном. Я тут прочитал об очередном открытии британских ученых. После многолетних исследований британцы сделали сенсационный вывод. Оказывается, причиной того, что киты выбрасываются на берег является не какой-то катаклизм или болезнь. И человек в этом не виноват. Киты выбрасываются просто потому, что накупались!



Я тоже "накупался" в политике, поэтому расскажу о жизни. Настроение у меня после написания записок, уже прочитанных вами выше, можно выразить одной фразой: "Видишь там, далеко-далеко возвышается плинтус..." Будем поднимать. И вам, и себе. "Звезда": патриотизм в правовом поле



Давайте я расскажу об ограблениях банков по-украински. По-американски вы видели. По-итальянски тоже. Я о "по-советски" и писать не буду. А вот ограбления с нашим колоритом для вас, наверное, будет в диковинку. Итак, Ивано-Франковск, центр города. Здание европочты. Не удивляйтесь. Есть у нас и такая.



Банда злоумышленников, лязгая на ходу наборами отмычек и сварочных аппаратов, приближается к зданию. На небе зловеще подмаргивает луна. Даже дворовые собаки затаились. Готовится преступление века!



Злоумышленники подошли к дверям со старым, ещё советским, замком. Замок был ржавый и на современные отмычки не реагировал. "Да ну його до біса. Підганяй машину", — сказал главарь. Послышался шум автомобильного двигателя. Парень в балаклаве, привезенной, наверное, с востока Украины, накинул трос на решетку...



Сейф был большой. И тоже ржавый от времени. "Чіпляй його по-швидкому. Будинки розберемося як розкрити!" — крикнул старшой. Через минуту по центру Ивано-Франковска неслась машина с привязанным длинным тросом сейфом. Так совсем недавно было украдено 1,47 млн. гривен. Преступников ищут... Только в балаклавах они были.



Думаете, это достижение? Тьфу на вас. Достижение у нас в этом плане другое. Можно сказать, мировой рекорд по ограблению банков! Только у нас можно ограбить одновременно сразу два банка!



Не буду художественно описывать ограбление. Штрихами информирую. Дело было на территории Червоненского сельсовета Львовской области. Преступники проникли в здание сельсовета, где стоял банкомат банка, а в соседней комнате было отделение другого банка. Короче говоря, раскурочили банкомат, забрали 195 тысяч гривен. Ну, и в другом банке из сейфа стащили 70 тысяч. Мастера!



Отпустило. Настроение улучшилось. Можно и наши, местные новости рассказать. Прежде всего о том, что мы вступили в НАТО! Испугались? Не бойтесь. Мы вступили, как обычно, в собственных мриях. НАТО об этом пока не знает.



Кто был в Киеве, знает, что есть у нас на Европейской площади памятник прошедшему в 2012 году Чемпионату по футболу. Установленный возле Украинского дома футбольный мяч. Точнее, был. Теперь на его месте мы установили официальную эмблему НАТО. В знак чего-то там. А если честно, лизнув натовцев в очередной раз.



Вот думаю, а когда у нас установят протянутую в сторону Европы руку просящего? А что, идея-то патриотическая и олицетворяет наши стремления и чаяния. И знаете, я не шучу, у нас действительно найдется куча придурков, которые на полном серьезе эту идею будут обсасывать. Во что мы превратились...



Я так-то сильно рискую, рассказывая вам о своем родном городе. Мне уже из зоопарка звонили. Сказали, если ещё раз о мосте Кличко напишу, сожрут меня вместе с потрохами. А я им верю. Видел, как кормят крокодилов или львов. А мне вообще и птички какой-никакой достаточно будет. Тюк клювом — и нет таракана.



Но я рисковый. Все-таки расскажу причину такого отношения ко мне со стороны жителей киевского зоопарка. Так вот, наверное, есть в нашей КГГА человечек, который читает мои записки. Помните, в прошлых записках я рассказывал об испытаниях моста, которые провел лично Виталя?







После моего рассказа о красоте будущего моста и о великом киевском мэре стоимость работ на строительстве резко увеличилась. С 260 млн. грн до 420 млн. грн. Кличко понравилось мое описание стеклянного пола и его подвига, вот и решил улучшить моё восприятие. Подписал распоряжение КГГА № 859 и увеличил финансирование.



Фокус в том, что в КГГА гривны не печатают. И количество этих самых финансов ограничено. Так что, если где-то прибыло, то где-то обязательно убыло. Вот отсюда и угрозы от крокодилов. Финансирование киевского зоопарка уменьшили на 232,63 млн. грн! Бояться загнуться от голода зверюги. Долгоиграющая провокация в Керченском проливе. Выверенная позиция МИД РФ



Ну, и для хорошего настроения ещё один рассказ из моего московского вояжа. Парк Царицыно. Семь часов утра. прогуливаюсь по аллеям парка. Красота. Тихо. Только стайка китайцев около скамеек, тоже чистым воздухом дышат. Ну и два работяги, из "детей подземелья" местных, покурить вышли.



Вполне мирная и спокойно-умиротворяющая картина. И вдруг, один из сотрудников снимает обувь и начинает ходить по росе. Зачем? Не знаю, не спрашивал. Да и не важно это. Важна реакция китайцев. Они тоже снимают обувь и заходят на травку. При этом так весело лопочут по-своему.



Я не выдержал и спросил у молоденькой девушки-экскурсовода. Что за веселье такое? Действительно, удивительно было видеть людей, которые кланялись двум нашим работягам и показывали им большой палец в знак благодарности...



"Им очень нравится роса на траве. Но они не хотели нарушать правила. Думали, что это специально сделано. Чтобы красиво было. А увидев, как сотрудники музея им показывают, что без обуви на траву можно наступать, дружно этим и занялись. Теперь разговоров будет на целый день. Им такие впечатления дороже всех этих красот..."



Вот этим рассказом я и хочу закончить сегодня. Что бы ни происходило в этом мире, всегда будут люди, которые не захотят наступать на травку, покрытую росой, только потому, что это красиво. И совсем не важно, какой они национальности или веры. Откуда они. Важно, что такие люди есть. Важно, что нам есть у кого учиться жить.







А вам, как обычно, всех благ и здоровья. И побольше таких утренних впечатлений. Чтобы впереди было много рассветов и травы с капельками росы.



До скорой встречи. Будем жить! Нет, но за что скалкой-то? Везет вам, россияне. У вас женщины не такие агрессивные, как у нас. Просто так не дерутся. А наши просто зверюги какие-то. Вернулся из "политических верхов" домой и с любовью так Тараканушке на правильном украинском говорю: "Здоровеньки булы, членкiня семьи". А она мне по хитину скалкой. Вот и люби после этого пирожки, когда собственная жена, совершенно необразованная со своим высшим образованием, за правильную мову убить готова.Приветствую вас, небитые мои читатели! Интересно у нас? Только утвердили нового президента и тут же импичмент требуем. Выборы опять решили организовать. А что? Другой-то работы особо нет, так на митингах будем зарабатывать. Приняли закон о языке, а президент ежедневно нарушает этот самый закон потому, что не выучил ещё мову. На языке агрессора шпарит как на родном. И не выучит теперь долго. Я тоже теперь не знаю украинского... Да что я, Тарас Шевченко на каком-то сельском местечковом диалекте разговаривал!Вы никогда не задумывались об обстоятельствах нашей и вашей жизни? Если несчастье, то оно обязательно обрушивается. Если счастье, то оно почему-то всегда подваливает. Даже случай, и тот почему-то подворачивается. Так и живем. С опаской поглядывая на небо. С надеждой по сторонам. С интересом под ноги. И все равно обрушивается, подваливает и подворачивается все внезапно...Ладно, по порядку. Если уже начал о скалке, то и закончить надо. Сижу и думаю, если Тараканушка меня не по голове ударила, так это возможно, и не скалка была, а счастье? Подвалило, мокрица его. А счастье это прекрасно организовали наши власти во главе с Гидрантом. Именно с Гидрантом, а не с Зе.Давным-давно, в прошлом августе, нацкомиссия по вопросам правописания предложила вернуть часть "репрессированных" в 1919 году норм правописания. Предложила и предложила. Столько идей, сколько предлагают наши депутаты, комиссии, общественные организации и все прочие, вы не увидите в ЕС в целом. И я не уследил. Так, сообщил походя. Типа ещё одна дурь. Зря, как оказалось.Ещё и посмеялся тогда. Эти самые "ученые" собирались вернуть в украинский язык нормы, которые ввел нарком просвещения Николай Скрипник. Большевик, который, по версии наших историков, был расстрелян за любовь к Украине. Мы-то верим. Только вот в архиве почему-то другие документы. Типа застрелился Скрипник. Жену репрессировали. Но это другая история.Короче, тихой сапой Минобраз принял новые нормы правописания. Обсуждали кулуарно. Мы-то лопухи, внимание на это не обращали. А вот 22 мая вдруг Кабмин умирающий эти нормы принимает. Вот так моя Тараканушка и стала по новому закону членкiней. Хорошо хоть не агенткой Кремля или боксеркой. Уже неплохо так. Для моего шаткого здоровья.Описывать все не буду. Не поймете, как и мы. Вот к примеру: "Теперь предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания правильно величать: "митрополит Епітаній". Город Феодосия — теперь Теодосія". Дети теперь идут в "перша кляса". "Анафема" – "анатема", "ефір" – "етер", "міф", "міфологія" – "міт" і "мітологія", "Афіни" – "Атени".Вот так стремление уничтожить все русское в языке привело к тому, что у нас появился язык, которого не понимает никто! Ни русскоязычные, ни украиноязычные, ни прочеязычные! Раньше, когда с мовой были проблемы, мы переходили на русский и всё понимали, а теперь?А теперь усё, в голове все на трех языках сразу: вашем, нашем и не совсем нашем. Короче, тот еще винегрет с привкусом уксуса. Но пока придется с этим в голове жить.Пишу вам, а у самого в голове еще одна проблема. Я вот тут в хоккей ударился, и отсюда проблема. Смотреть надо все это с чем-то в плане закуски и да, оного дела. А дела надо ну минимум пару полторашек на три периода.Где найти еду? Не подумайте, что Россия нам голодомор очередной устроила, хотя лучше уж голодомор, чем такой хоккей... Но вот в этом случае вы не виноваты. Хотя...В общем, у нас с вечера 22 мая магазины, детские сады, школы, кинотеатры, больницы минируют. И разминируют соответственно. Я вам там в ссылке видео сбросил. Малолетние "караси" озоруют из С14. Только вот на погреб и надежда, пива там, понятное дело, нет, но что есть – то и имеем. Хохол я или хвост собачий?Вот примерно так я и смотрел хоккей. А началось все с того, что ночью раз вернулся и в кнопку тыкнул. А там наши с вашими играли! Звук я вырубил, чтобы Тараканушку не разбудить. Сижу, завтракаю, смотрю, как там ваши красные с нашими жовто-блакитными шайбу гоняют. И так красиво мы вас в первом периоде сделали… Забили, стало быть, шайбу. "Щё не вмерла Украина..."А во втором периоде наших как подменили. Я даже орать начал. Шесть шайб нам закатили. Короче за очередным нарушением закона о языке, в форме русского мата, меня Тараканушка утром и застукала. "Придурок, какие наши? Наши в… нижнем дивизионе играют. А тут только те, что играть умеют выступают. Звук включи"...Включил звук, аж от сердца отлегло. Это шведы в украинцев переоделись, для острастки русских, наверное. Так что прав я. В первом периоде, когда наши играли, мы победили. А во втором, когда шведов выпустили — проиграли. Перемога однозначно!Вообще, если кому интересно, я расскажу вам за хоккей в Украине. Он есть. Местами. Мы как бы свой чемпионат проводим! Целых шесть команд участвует! Команд больше вообще-то, но некоторые предпочитают играть в других лигах. Киевский «Сокол» в Беларуси играет, например.И сборная у нас есть! Играет… мне сложно сказать, где. Но это дивизион 1В мирового чемпионата. Ну как бы вторая лига, наверное.И если вы с финнами позоритесь (ну как бы да, игра так себе была), то мы… тоже позоримся! Ради справедливости, мы в своей группе тоже один матч… выиграли!Нами были повержены Нидерланды со счетом 8:1! Правда, до кучи мы проиграли всем остальным: Японии (2:3), Польше (3:7), Румынии (1:5), Эстонии (3:4). И гордо и незалежно сохранили за собой место в дивизионе, выбив голландских. Так что хоккей у нас есть!Но эту историю я вам для разрядки рассказал. А то не поверите в следующую новость.Короче, замучил Зе украинцев своими реформами. Так замучил, что случилось то, чего не было даже с Гидрантом. На сайте Рады появилась петиция с требованием импичмента Зе. Причем, уже на 15 часов 13 минут 23 мая она набрала необходимые 25 000 голосов.Давно я не отвечал на вопросы друзей. Сегодня попробую ответить на вопросДа просто все. Отвечу на понятном сибиряку языке. Ну на сколько я знаю Сибирь, естественно. Представьте себе, что ученые скрестили змею и соболя. В смысле животных. Представьте только, какое мерзкое пресмыкающееся, но жалящее своими ядовитыми зубами существо получилось? Ползает такая лохматая кишка по земле и кусает всех подряд.Это и есть образ наших масс-медиа. Это и есть то, что вы называете, "медийные головы". Мерзкие гибриды змеи для противников власти и соболя для власть имущих. Но есть в этих гибридах одно свойство, которое вы заметили. В природе змеи ежегодно сбрасывают шкуру. А наши "медийные головы" шкурку меняют после каждых выборов. Вместе с головой. Новый хозяин — новая шкурка.Спросите, зачем это власть имущим? Так шкурка-то, за которой они старательно ухаживали, после линьки остается у них. Власть потеряли, а образ, создаваемый масс-медиа, остался. Своеобразная забота о будущем месте в истории. Думаю, понятно объяснил.Но вернемся к нашим баранам. Ничего, что я античную юстицию цитирую? Вы в курсе, что наш Зе — приверженец очень популярной (честно скажу, не знаю где) идеи либертарианства? У вас даже партия такая есть, кажется. Короче говоря, максимум политических свобод, полная автономия личности, свобода распоряжаться своим имуществом, телом и всем, что принадлежит вам, добровольное объединение с другими гражданами...Не подумайте, что я вам пытаюсь объяснить, кто такой наш Зе. Я сам пытаюсь понять. И знаете, получается интересная картинка. Был у нас уже либертарианец! И вы его знаете. Батька Махно!Только назывался по-другому — анархист. Представляю, что бы сделали революционные матросы, если бы их этими самыми либертарианцами обозвали. Уж очень на нехорошее слово похоже...Некоторый страх вызывает только одно. Помните лозунг Махно? "Свобода или смерть!" Свобода не только человека от государства, но и государства от человека. Каждый сам за себя. Пусть слабый сдохнет! Под тапок истории его! И этот лозунг будет реализоваться в современной Украине. Сколько нас останется к новым выборам? И сколько работы кладбищенским землекопам предстоит...Вспомнилось из детства. Отец у меня рукастый был. Но вечно занятой. А на кухне из крана постоянно капала вода. Мама периодически просила кран починить. На что папа, со свойственной ему прямотой, отвечал: "Мужик обещал сделать – значит, сделает! И не надо мне об этом кране напоминать каждые полгода!" А кран все капал и капал...Я посмотрел тут рейтинги партий, которые пойдут на выборы в Раду, от Rating Group Ukraine. Что было бы, если бы выборы прошли сегодня. Итоги удручают. Анархисты Зе («Слуга народа») побеждают с огромным отрывом — 43%. Но даже не это главное. Главное, что противостоящего Зе блока не получается!Ладно, договорятся "Слуга народа" и "За життя". А как будут договариваться оппозиционеры? Огородник и скотовод Ляшко и социалисты-коммунисты из "Батькивщины". Или все вместе с БПП? Вот вам и "Анархия — мать порядка". И "не надо ему напоминать об этом каждые полгода...". Диктатура анархии нам светит!И совсем не проявляется стремление украинских регионов к добровольному объединению. Что-то не рвутся западные области к востоку. И наоборот. Все живут сами по себе. А ведь в этом заключается принцип создания государства по либертарианству. Перспектива, однако...Ладно. Хватит о грустном. Я тут прочитал об очередном открытии британских ученых. После многолетних исследований британцы сделали сенсационный вывод. Оказывается, причиной того, что киты выбрасываются на берег является не какой-то катаклизм или болезнь. И человек в этом не виноват. Киты выбрасываются просто потому, что накупались!Я тоже "накупался" в политике, поэтому расскажу о жизни. Настроение у меня после написания записок, уже прочитанных вами выше, можно выразить одной фразой: "Видишь там, далеко-далеко возвышается плинтус..." Будем поднимать. И вам, и себе.Давайте я расскажу об ограблениях банков по-украински. По-американски вы видели. По-итальянски тоже. Я о "по-советски" и писать не буду. А вот ограбления с нашим колоритом для вас, наверное, будет в диковинку. Итак, Ивано-Франковск, центр города. Здание европочты. Не удивляйтесь. Есть у нас и такая.Банда злоумышленников, лязгая на ходу наборами отмычек и сварочных аппаратов, приближается к зданию. На небе зловеще подмаргивает луна. Даже дворовые собаки затаились. Готовится преступление века!Злоумышленники подошли к дверям со старым, ещё советским, замком. Замок был ржавый и на современные отмычки не реагировал. "Да ну його до біса. Підганяй машину", — сказал главарь. Послышался шум автомобильного двигателя. Парень в балаклаве, привезенной, наверное, с востока Украины, накинул трос на решетку...Сейф был большой. И тоже ржавый от времени. "Чіпляй його по-швидкому. Будинки розберемося як розкрити!" — крикнул старшой. Через минуту по центру Ивано-Франковска неслась машина с привязанным длинным тросом сейфом. Так совсем недавно было украдено 1,47 млн. гривен. Преступников ищут... Только в балаклавах они были.Думаете, это достижение? Тьфу на вас. Достижение у нас в этом плане другое. Можно сказать, мировой рекорд по ограблению банков! Только у нас можно ограбить одновременно сразу два банка!Не буду художественно описывать ограбление. Штрихами информирую. Дело было на территории Червоненского сельсовета Львовской области. Преступники проникли в здание сельсовета, где стоял банкомат банка, а в соседней комнате было отделение другого банка. Короче говоря, раскурочили банкомат, забрали 195 тысяч гривен. Ну, и в другом банке из сейфа стащили 70 тысяч. Мастера!Отпустило. Настроение улучшилось. Можно и наши, местные новости рассказать. Прежде всего о том, что мы вступили в НАТО! Испугались? Не бойтесь. Мы вступили, как обычно, в собственных мриях. НАТО об этом пока не знает.Кто был в Киеве, знает, что есть у нас на Европейской площади памятник прошедшему в 2012 году Чемпионату по футболу. Установленный возле Украинского дома футбольный мяч. Точнее, был. Теперь на его месте мы установили официальную эмблему НАТО. В знак чего-то там. А если честно, лизнув натовцев в очередной раз.Вот думаю, а когда у нас установят протянутую в сторону Европы руку просящего? А что, идея-то патриотическая и олицетворяет наши стремления и чаяния. И знаете, я не шучу, у нас действительно найдется куча придурков, которые на полном серьезе эту идею будут обсасывать. Во что мы превратились...Я так-то сильно рискую, рассказывая вам о своем родном городе. Мне уже из зоопарка звонили. Сказали, если ещё раз о мосте Кличко напишу, сожрут меня вместе с потрохами. А я им верю. Видел, как кормят крокодилов или львов. А мне вообще и птички какой-никакой достаточно будет. Тюк клювом — и нет таракана.Но я рисковый. Все-таки расскажу причину такого отношения ко мне со стороны жителей киевского зоопарка. Так вот, наверное, есть в нашей КГГА человечек, который читает мои записки. Помните, в прошлых записках я рассказывал об испытаниях моста, которые провел лично Виталя?После моего рассказа о красоте будущего моста и о великом киевском мэре стоимость работ на строительстве резко увеличилась. С 260 млн. грн до 420 млн. грн. Кличко понравилось мое описание стеклянного пола и его подвига, вот и решил улучшить моё восприятие. Подписал распоряжение КГГА № 859 и увеличил финансирование.Фокус в том, что в КГГА гривны не печатают. И количество этих самых финансов ограничено. Так что, если где-то прибыло, то где-то обязательно убыло. Вот отсюда и угрозы от крокодилов. Финансирование киевского зоопарка уменьшили на 232,63 млн. грн! Бояться загнуться от голода зверюги.Ну, и для хорошего настроения ещё один рассказ из моего московского вояжа. Парк Царицыно. Семь часов утра. прогуливаюсь по аллеям парка. Красота. Тихо. Только стайка китайцев около скамеек, тоже чистым воздухом дышат. Ну и два работяги, из "детей подземелья" местных, покурить вышли.Вполне мирная и спокойно-умиротворяющая картина. И вдруг, один из сотрудников снимает обувь и начинает ходить по росе. Зачем? Не знаю, не спрашивал. Да и не важно это. Важна реакция китайцев. Они тоже снимают обувь и заходят на травку. При этом так весело лопочут по-своему.Я не выдержал и спросил у молоденькой девушки-экскурсовода. Что за веселье такое? Действительно, удивительно было видеть людей, которые кланялись двум нашим работягам и показывали им большой палец в знак благодарности...Вот этим рассказом я и хочу закончить сегодня. Что бы ни происходило в этом мире, всегда будут люди, которые не захотят наступать на травку, покрытую росой, только потому, что это красиво. И совсем не важно, какой они национальности или веры. Откуда они. Важно, что такие люди есть. Важно, что нам есть у кого учиться жить.А вам, как обычно, всех благ и здоровья. И побольше таких утренних впечатлений. Чтобы впереди было много рассветов и травы с капельками росы.До скорой встречи. Будем жить! Таракан Околорадский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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