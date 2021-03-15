Украина: Коллективное прозрение не за горами • 339 • Украина

Владимир Зеленский вернулся к записыванию видеообращений. Комик-стендапер, старательно хмуря брови и изображая из себя отца нации, обьяснил посполитым свои последние скандальные решения – внесудебное закрытие телеканалов и санкций против украинских граждан. Впереди много нового и интересного, так что – «до следующих заседаний СНБО».



А теперь – по пунктам.



Каналы Медведчука задушили правильно. Как и санкции против Медведчука с женой. Тем самым был нанесен сталинский, простите, зеленский «удар по тем силам, которые раскалывали страну пропагандой и дезинформацией». Передал Зеленский и «привет» своему предшественнику: мол, как так получилось, что тот за пять лет президентства не смог прищучить «клятого кума Путина», а ничтожный «зеленый клоун», каким его изображают на порошенковском «Прямом канале», взял – и смог. Наверное, не очень то и хотелось, – сделал вывод Зеленский, заодно вспомнив про мух и котлеты, которые, по его мнению, у Порошенко в отношении Медведчука – отдельно.



Но эти месседжи, хоть и были озвучены строгим и чуть хрипловатым голосом, все же не новы. Уже почти месяц прикормленные политологи Банковой и прочие зеленоботы на сдельной ставке в 200 долларов за коммент разгоняют именно эти тезисы. Убеждая порохоботов, что, мол, «их гетьман» – ненастоящий, и где же он раньше был, как так странно боролся с лидером ОПЗЖ, что тот спокойно летал в Москву.



Интереснее выглядел другой тезис из обращения Зеленского. В котором президент фактически публично отрекся от своего бывшего покровителя и партнера Игоря Коломойского. Заявив, что поддерживает американские санкции против него и будет бороться за возврат средств на Украину.



Что это за средства такие, уточнено не было. Надо полагать, речь идет о тех миллиардах долларов, якобы выведенных Коломойским из Приватбанка перед его национализацией, в чем обвиняет бывшего совладельца банка НБУ в своих исках против него в международных судах.



А, чтобы происходящее не было похоже на сведение каких-то личных счетов, да еще и по указке из Вашингтона, Зеленский пафосно объявил о своей «равноудаленности» от всех украинских олигархов, перечислив несколько фамилий: Коломойский, Фирташ, Пинчук, Ахметов, Порошенко и Медведчук.





Все они, по мнению Зеленского, «заканчиваются», вместе со своим влиянием на государство и экономику. В отличие от «крупного бизнеса», который президент просит не путать с олигархами и которому обещает содействие и поддержку.



Примечательно, что в списке Зеленского нет ни одного из тех, кто нажился уже за время власти монокоалиции «Слуг народа». Например, Ильи Павлюка, которому приписывают влияние на руководство президентской партии и значительную часть ее фракции.



Является как минимум лукавством и заявление Зеленского о том, что ему как президенту «не важна» такая фамилия, как Ахметов. Притом, что последний сильно укрепил позиции именно при Зеленском.



С интересами владельца СКМ связывают целый ряд принятых уже новым парламентом лоббистских законов, да и нынешний премьер Шмыгаль – тоже выходец из ахметовских структур. А ахметовский канал «Украина 24» регулярно и часто «облизывает» президента и его офис во всех местах.



Но, пожалуй, гвоздем программы президентского обращения стали публичные принародные оправдания в том, что все последние шаги, включая давление на оппонентов и скандальные решения СНБО, и вообще все проводимые «реформы» – ни в коем случае не по указке Запада и не под давлением посольств. А – исключительно по собственной доброй воле и находясь в трезвой памяти.



Зачем были нужны такие оправдания, да еще и в такой жалкой форме? Очевидно, можно предположить, что, вопреки стараниям Банковой и ее штатных пропагандистов, усилия противников – тех же СМИ из пула ОПЗЖ или блогера Шария, или массы других медиа-критиков, не прошли даром, и мнение о полной несамостоятельности пана Зе не только прочно укоренилось в головах значительной части украинцев, но и, что называется, пошло вглубь и начало пускать корни в умах все большего количества людей.



Тезисы о внешнем управлении, еще недавно поднимаемые на смех грантоедами, как нечто нелепое, сегодня выглядят уже как общее место. Как то, что не требует доказательств.



Получается, что, как минимум в этом вопросе, Банковая проиграла вчистую, раз вынуждена оправдываться.



«Ни в какой дополнительной мотивации от наших партнеров я не нуждаюсь. Украина может самостоятельно принимать решения», – говорит Зеленский. А твиттеры западных посольств уже не в счет? Не у всех же память, как у рыбок гуппи.



Тем более, что нужно быть совсем слепым, чтобы не заметить, что обозначенные Зеленским на сьезде «Слуг народа» приоритетные задачи для парламента почти идентичны с содержанием «дорожных карт», озвучиваемых западными экспертами и послами, миссиями МВФ и тому подобной публикой.



Совпадение? Не думаю.



Тут вам и «углубление земельной реформы» (продажа черноземов западным ТНК). Хотя, казалось бы, что еще углублять то? Наверное, речь идет об устранении той досадной ложки дегтя, которая омрачила бочку меда «иностранных партнеров»: внесенных в текст продавленного закона о земле в последний момент ограничениях на продажу иностранцам и на концентрацию её в одних руках.



Каких вам еще реформ не хватает? Пенсионной? Так уже ж признали, на уровне правительства, что через 15 лет пенсии платить будет нечем. Или судебной? Но разве недавно принятый закон не отдает украинские суды фактически на аутсорс Западу через систему формирования состава судей и всевозможных контрольных общественных советов при них? Или кто то считает, что украинские судьи еще недостаточно выдрессированы?



Может, Украине не хватает децентрализации, как об этом заявил Зеленский «слугам»? Так уже ж и районы перекроили и ОТГ (объединенные территориальные громады) понасоздавали, а затем и укрупнили. Стало ли лучше жить территориям? Вопрос. Тем более, что никаких действительно значимых прав, например, в финансовой или гуманитарной сферах Киев, несмотря на разглагольствования о децентрализации, на места отдавать не собирается вовсе. А если кто-то вдруг о чем-то таком и заикается, тут же следуют обвинения в «сепаратизме» и уголовные дела. Или – речь идет об очередной имитации для внешнего глаза? Тогда так бы и сказали. А то – реформа!…..



В общем, создается ощущение, что Зеленский и Ко пытаются удержать контроль над реальностью с помощью словесных заклинаний. Как будто многократное повторение уже изрядно заюзанных «магических» формул способно как-то остановить процесс деградации и распада.



Да, есть какое то количество недалеких людей, которые за всей этой словесной мишурой и громкими оправданиями не видят сути. Но ведь и до этих людей рано или поздно дойдет, что Зеленский, может, и шут, но вовсе не чудотворец. Рассмешить страну он может. Накормить – нет.



И, кажется, коллективное прозрение не за горами. Правда, очередное развенчание очередного голого короля не принесет Украине ни счастья, ни мира, ни покоя. Потому что в затасканной политической колоде уже не осталось козырей. Одни шестерки.

Владимир Зеленский вернулся к записыванию видеообращений. Комик-стендапер, старательно хмуря брови и изображая из себя отца нации, обьяснил посполитым свои последние скандальные решения – внесудебное закрытие телеканалов и санкций против украинских граждан. Впереди много нового и интересного, так что – «до следующих заседаний СНБО».А теперь – по пунктам.Каналы Медведчука задушили правильно. Как и санкции против Медведчука с женой. Тем самым был нанесен сталинский, простите, зеленский «удар по тем силам, которые раскалывали страну пропагандой и дезинформацией». Передал Зеленский и «привет» своему предшественнику: мол, как так получилось, что тот за пять лет президентства не смог прищучить «клятого кума Путина», а ничтожный «зеленый клоун», каким его изображают на порошенковском «Прямом канале», взял – и смог. Наверное, не очень то и хотелось, – сделал вывод Зеленский, заодно вспомнив про мух и котлеты, которые, по его мнению, у Порошенко в отношении Медведчука – отдельно.Но эти месседжи, хоть и были озвучены строгим и чуть хрипловатым голосом, все же не новы. Уже почти месяц прикормленные политологи Банковой и прочие зеленоботы на сдельной ставке в 200 долларов за коммент разгоняют именно эти тезисы. Убеждая порохоботов, что, мол, «их гетьман» – ненастоящий, и где же он раньше был, как так странно боролся с лидером ОПЗЖ, что тот спокойно летал в Москву.Интереснее выглядел другой тезис из обращения Зеленского. В котором президент фактически публично отрекся от своего бывшего покровителя и партнера Игоря Коломойского. Заявив, что поддерживает американские санкции против него и будет бороться за возврат средств на Украину.Что это за средства такие, уточнено не было. Надо полагать, речь идет о тех миллиардах долларов, якобы выведенных Коломойским из Приватбанка перед его национализацией, в чем обвиняет бывшего совладельца банка НБУ в своих исках против него в международных судах.А, чтобы происходящее не было похоже на сведение каких-то личных счетов, да еще и по указке из Вашингтона, Зеленский пафосно объявил о своей «равноудаленности» от всех украинских олигархов, перечислив несколько фамилий: Коломойский, Фирташ, Пинчук, Ахметов, Порошенко и Медведчук.Все они, по мнению Зеленского, «заканчиваются», вместе со своим влиянием на государство и экономику. В отличие от «крупного бизнеса», который президент просит не путать с олигархами и которому обещает содействие и поддержку.Примечательно, что в списке Зеленского нет ни одного из тех, кто нажился уже за время власти монокоалиции «Слуг народа». Например, Ильи Павлюка, которому приписывают влияние на руководство президентской партии и значительную часть ее фракции.Является как минимум лукавством и заявление Зеленского о том, что ему как президенту «не важна» такая фамилия, как Ахметов. Притом, что последний сильно укрепил позиции именно при Зеленском.С интересами владельца СКМ связывают целый ряд принятых уже новым парламентом лоббистских законов, да и нынешний премьер Шмыгаль – тоже выходец из ахметовских структур. А ахметовский канал «Украина 24» регулярно и часто «облизывает» президента и его офис во всех местах.Но, пожалуй, гвоздем программы президентского обращения стали публичные принародные оправдания в том, что все последние шаги, включая давление на оппонентов и скандальные решения СНБО, и вообще все проводимые «реформы» – ни в коем случае не по указке Запада и не под давлением посольств. А – исключительно по собственной доброй воле и находясь в трезвой памяти.Зачем были нужны такие оправдания, да еще и в такой жалкой форме? Очевидно, можно предположить, что, вопреки стараниям Банковой и ее штатных пропагандистов, усилия противников – тех же СМИ из пула ОПЗЖ или блогера Шария, или массы других медиа-критиков, не прошли даром, и мнение о полной несамостоятельности пана Зе не только прочно укоренилось в головах значительной части украинцев, но и, что называется, пошло вглубь и начало пускать корни в умах все большего количества людей.Тезисы о внешнем управлении, еще недавно поднимаемые на смех грантоедами, как нечто нелепое, сегодня выглядят уже как общее место. Как то, что не требует доказательств.Получается, что, как минимум в этом вопросе, Банковая проиграла вчистую, раз вынуждена оправдываться.«Ни в какой дополнительной мотивации от наших партнеров я не нуждаюсь. Украина может самостоятельно принимать решения», – говорит Зеленский. А твиттеры западных посольств уже не в счет? Не у всех же память, как у рыбок гуппи.Тем более, что нужно быть совсем слепым, чтобы не заметить, что обозначенные Зеленским на сьезде «Слуг народа» приоритетные задачи для парламента почти идентичны с содержанием «дорожных карт», озвучиваемых западными экспертами и послами, миссиями МВФ и тому подобной публикой.Совпадение? Не думаю.Тут вам и «углубление земельной реформы» (продажа черноземов западным ТНК). Хотя, казалось бы, что еще углублять то? Наверное, речь идет об устранении той досадной ложки дегтя, которая омрачила бочку меда «иностранных партнеров»: внесенных в текст продавленного закона о земле в последний момент ограничениях на продажу иностранцам и на концентрацию её в одних руках.Каких вам еще реформ не хватает? Пенсионной? Так уже ж признали, на уровне правительства, что через 15 лет пенсии платить будет нечем. Или судебной? Но разве недавно принятый закон не отдает украинские суды фактически на аутсорс Западу через систему формирования состава судей и всевозможных контрольных общественных советов при них? Или кто то считает, что украинские судьи еще недостаточно выдрессированы?Может, Украине не хватает децентрализации, как об этом заявил Зеленский «слугам»? Так уже ж и районы перекроили и ОТГ (объединенные территориальные громады) понасоздавали, а затем и укрупнили. Стало ли лучше жить территориям? Вопрос. Тем более, что никаких действительно значимых прав, например, в финансовой или гуманитарной сферах Киев, несмотря на разглагольствования о децентрализации, на места отдавать не собирается вовсе. А если кто-то вдруг о чем-то таком и заикается, тут же следуют обвинения в «сепаратизме» и уголовные дела. Или – речь идет об очередной имитации для внешнего глаза? Тогда так бы и сказали. А то – реформа!…..В общем, создается ощущение, что Зеленский и Ко пытаются удержать контроль над реальностью с помощью словесных заклинаний. Как будто многократное повторение уже изрядно заюзанных «магических» формул способно как-то остановить процесс деградации и распада.Да, есть какое то количество недалеких людей, которые за всей этой словесной мишурой и громкими оправданиями не видят сути. Но ведь и до этих людей рано или поздно дойдет, что Зеленский, может, и шут, но вовсе не чудотворец. Рассмешить страну он может. Накормить – нет.И, кажется, коллективное прозрение не за горами. Правда, очередное развенчание очередного голого короля не принесет Украине ни счастья, ни мира, ни покоя. Потому что в затасканной политической колоде уже не осталось козырей. Одни шестерки. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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