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Украина: Клинч в пользу Коломойского

23 мая 2019, 20:09  •  28 • Политика
Верховная Рада впервые выступила против решения нового президента. Что это – бесполезная фронда перед роспуском или же часть глобального переформатирования политической системы Украины в пользу пресловутого олигарха?
Автор:
Покровский Александр
После первого шока, когда Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады и депутаты буквально не нашлись, что сказать, законодатели, похоже, оправились. Одни заговорили о том, что указ президента нарушил конституцию, другие вскричали об узурпации, третьи пообещали обратиться в Конституционный суд.
И все вместе категорически отказались рассматривать предложенный Зеленским законопроект об изменении порядка выборов в новый состав высшего законодательного органа страны.
Бойцы в вечном украинском чемпионате драки без правил сошлись в клинче, едва оторвавшись от рук тренеров…
Впрочем, некоторые наблюдатели уверенно утверждают, что тренер на деле – один. Точнее, берите выше – организатор всех этих игрищ.
Что нужно Зеленскому от нового порядка
В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Что предполагает новый порядок?
Во внесённых президентом – хотя в данном случае корректнее было бы говорить о лично Владимире Зеленском как политике, а не о его государственной функции, – предложениях значилась отмена мажоритарной системы выборов по округам и замена её на выборы чисто по партийным спискам, а также понижение проходного барьера с 5% до 3%.
Это, конечно, сугубо «фасадные» изменения, но весьма важные для политика Зеленского. Потому что по совести – никакой он не политик. Он не сподвижник какой-то политической идеи, он не член политического движения, за ним не стоит политическая партия. Его не зря сравнивают с Пиноккио, вытащенным из рукава олигарха Игоря Коломойского: он один, и настоящая реальная опора у него одна – та рука, что держит его над сценой украинского кукольного театра. В данной же политической конкретике строго партийные выборы могли бы обещать Зеленскому от 50 до 70 процентов депутатов в новой Раде – на базе всё того же протестного голосования, что вознесло самого Зеленского к вершине политики. Но по округам у него нет ни людей, ни аппарата, ни технологий. А есть это всё и управляется местными региональными начальниками, то есть людьми, которые справедливо полагают, что после Рады под зачистку от имени нового президента попадут уже они. И тогда уровень поддержки главы государства законодателями вряд ли существенно превысит нынешний уровень – когда за представленный президентом документ проголосовали 92 депутата из 450.
Более того, в предложение Зеленского сразу же вцепилась Юлия Тимошенко, приказавшая своей фракции голосовать за принятие его поправок к закону о выборах. Это и понятно: у Тимошенко давно отлаженная система ячеек на местах, и люди там преданы лично ей. То есть у неё есть структура на все варианты. А вот у Зеленского даже та куцая поддержка, что проявилась в голосовании в Раде, определяется, оказывается, больше чем наполовину личными интересами Юлии Тимошенко.
Ю. Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Хорошенький президент, запертый в клетке, вокруг которой гыкают, тыча пальцами, депутаты, и даже корм ему просовывает сквозь прутья политический оппонент!
Да, но как он оказался в клетке?
Политическая клетка конструкции Коломойского
«Это было очевидно с самого начала, что досрочные выборы Рады не в интересах Зеленского, – заявил в разговоре с Царьградом чуткий знаток политической сцены и политического закулисья Украины Михаил Онуфриенко. – Основным аргументом, который приводили и приводят многие, является довод, что если досрочно провести выборы в Раду, то Зеленский не успеет растерять свою популярность в соответствии с основным политическим законом на Украине. Но суть-то как раз в том, что этот аргумент, который звучит логично, аргументом по сути не является.
Потому что если копнуть чуть дальше, окажется, что досрочные выборы играют как раз против Зеленского. Зеленский де-факто лишён кадровой политической поддержки. Голоса избирателей – это, конечно, хорошо, но мы прекрасно понимаем, что человек, ни дня не отработавший в политике, просто не найдёт за короткое время несколько сотен человек, которые ему необходимы для представительства его интересов в Раде и на местах».
Недаром новый президент уже начал расставлять вокруг себя своих же коллег и приятелей из команды своей юмористической передачи «95-й квартал». Что называется, «от смерти». А с другой стороны – кому он может ещё доверять? Он же нигде не был, не работал, не служил, он же ничего не умеет, кроме как произносить чужие репризы со сцены! В этих условиях по необходимости будешь выбирать из тех, кого знаешь по совместному делу – пусть и перформансу.
Фото: www.globallookpress.com
Но ведь и Зеленский – не сам по себе. Хоть он пока чисто образно мало чем отличается от паяца, но за ним ведь стоит огромная и сильная империя олигарха Коломойского!
Вот именно, – отрезал политолог Онуфриенко. – Но кто сказал, что Коломойский намерен обслуживать Зеленского, а не себя? Скорее, наоборот, он Зеленского поставил обслуживать свои интересы.
Какова логика? Вот если бы выборы в Раду шли своим путём, начинались осенью, у Зеленского было бы время более-менее вдумчиво сформировать правительство, поставить на места каких-то людей, которых он более-менее знает, или хотя бы сумел пообщаться и составить собственное мнение, сформировать тех, грубо говоря, двести человек, которые пойдут на выборы в списках его партии.
«Но Беня Коломойский внушил своей марионетке идею о срочном роспуске Рады. Зеленский её озвучил. И теперь ему времени просто не оставили. Он сейчас должен порваться на тысячу маленьких Зеленских. Один из которых будет заниматься выборами, второй – формированием своего списка кандидатов в депутаты, третий – областных избирательных штабов, четвёртый – правительством, пятый – представительствами на местах… И так далее. Но он этого сделать не может. И, значит, всех этих людей ему предоставит Коломойский. Но мы же понимаем, что не ему, а себе», – делает вывод Михаил Онуфриенко.
А что это именно так, политолог, обладающий обширными связями на Украине, откуда был вынужден эмигрировать в 2014 году после поражения «русской весны» в Харькове, убедился на одном из натурных экспериментов.
Наши люди, причём серьёзные, опытные, приходили в областные штабы Зеленского и спрашивали, как они могли бы записаться в его партию и как можно поучаствовать в её работе, – рассказал Онуфриенко. – И что? Их всех отправили восвояси! Всех без исключения!
Таким образом, Коломойскому в команде Зеленского нужны люди Коломойского. От верха, где он поставил главой президентской администрации своего личного адвоката, и до самых низов. И это вновь говорит о том, что Коломойский спешно, но последовательно и неуклонно выстраивает на Украине свою собственную политическую систему.

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