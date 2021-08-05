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Украина хочет ввести "правосудие переходного периода" для Донбасса и Крыма
05 августа 2021, 15:35 • 163 • Политика
Кабмин Украины одобрил законопроект о "правосудии переходного периода" в Донбассе и Крыму. Теперь инициативу должна рассмотреть Верховная Рада.
Правительство Украины одобрило законопроект законопроект о "правосудии переходного периода" в Донбассе и Крыму, и теперь намерено внести его на рассмотрение в Верховную Раду.
Согласно тексту документа, законопроектом предлагается закрепить определение России как "государства-агрессора" и "государства-оккупанта", а также обозначить базовые принципы ("красные линии") "деоккупации и реинтеграции".
В случае принятия инициативы, на Украине будет введена ответственность за "правонарушения, связанные с временной оккупацией", а также лица, "приобщённые к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций России", будут лишены или ограничены в возможности избираться или назначаться на некоторые посты.
Инициатива также предусматривает ограничения по обороту валюты "государства-агрессора" в переходный период.
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