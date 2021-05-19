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Украина хочет установить израильский противоракетный «железный купол»
19 мая 2021, 04:35 • 102 • Украина
Украина не исключает приобретения противоракетной системы «Железный купол», которую использует Израиль, или ее аналога, сказал министр обороны страны Андрей Таран в ходе визита на завод «Мотор Сич» 18 мая
Он заявил, что эскалация арабо-израильского конфликта доказала необходимость наличия в стране противоракетной обороны, и назвал «Железный купол» одним из лучших образцов такого рода систем.
«Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола"», — сказал Таран.
С начала новой вспышки вооруженного конфликта между Израилем и сектором Газа 10 мая палестинцы выпустили по Израилю более 3 тыс. ракет, в результате погибли 12 человек, в том числе один ребенок, свыше 50 были серьезно ранены.
От ответных ударов израильской армии в секторе Газа погибли 213 палестинцев, в том числе 61 ребенок.
Израиль оценил эффективность системы «Железный купол» на уровне 90%.
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