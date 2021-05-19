Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Главная / Украина

Украина хочет установить израильский противоракетный «железный купол»

19 мая 2021, 04:35  •  102 • Украина

Украина не исключает приобретения противоракетной системы «Железный купол», которую использует Израиль, или ее аналога, сказал министр обороны страны Андрей Таран в ходе визита на завод «Мотор Сич» 18 мая

Он заявил, что эскалация арабо-израильского конфликта доказала необходимость наличия в стране противоракетной обороны, и назвал «Железный купол» одним из лучших образцов такого рода систем.

«Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола"», — сказал Таран.

С начала новой вспышки вооруженного конфликта между Израилем и сектором Газа 10 мая палестинцы выпустили по Израилю более 3 тыс. ракет, в результате погибли 12 человек, в том числе один ребенок, свыше 50 были серьезно ранены.
От ответных ударов израильской армии в секторе Газа погибли 213 палестинцев, в том числе 61 ребенок.

Израиль оценил эффективность системы «Железный купол» на уровне 90%.


Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
18 мая 2021, 03:50
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
18 мая 2021, 13:55
Украинские издания сообщили о планах строительства нового водохранилища под Симферополем – в чём подвох?
17 мая 2021, 18:40
«ПсячиЙ» и «язык фашистов и оккупантов»: Новый языковый скандал в Одесской области
17 мая 2021, 18:40
#PetrovBoshirov. Пятая серия
17 мая 2021, 18:40
В какую страну депортирует воров в законе с грузинскими фамилиями и российскими паспортами Владимир Зеленский?
17 мая 2021, 18:40
Ницой объявила Стрыйщину «землёй обетованной, пупом земли и бандеровской столицей»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2021, 00:30
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
16 мая 2021, 02:20
Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
14 мая 2021, 20:05
Мишустин сорвал маски. Делягин предупредил премьера: "Это может стоить не только кресла - всего"
12 мая 2021, 11:15
Что ещё «слуги народа» должны сделать с Виктором Медведчуком, чтобы тот, наконец, ударил в ответ?
12 мая 2021, 23:10
Украина вляпалась в скандал после жалобы в Дублинский университет из-за России
12 мая 2021, 09:25
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.