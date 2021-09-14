Украина отчаянно хочет стать новым Пуэрто-Рико, зависимой от США территорией, которая фактически является негласным американским штатом. Однако всё, что светит стране, - это превратиться во второй Афганистан, уверен политолог.

Такое мнение высказал кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин в своей колонке на портале "Народные новости".

По его словам, украинские власти делают всё, чтобы превратить страну в неофициальную колонию США: отдают Вашингтону контроль над экономикой и ресурсами, проводят регулярные учения с НАТО, открывают американские биолаборатории.

Но при этом украинская элита не учитывает, что Украина с куда большей вероятностью повторит опыт Афганистана, который тоже был ближайшим американским союзником, тоже был полностью зависим от США, но погрузился в хаос, как только Штаты ослабили контроль.

И вот здесь открывается основной пазл: Украина - новый Афганистан? Со всем наркотрафиком и его составляющими? Да вот только пан Зеленский забыл, что Афганистан в НАТО совсем не звали. И даже не обещали,

- пишет Бредихин.