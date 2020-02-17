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Украина хочет создать реестр пострадавших от "агрессии РФ"

17 февраля 2020, 18:54  •  116 • Украина

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины намерено создать реестр лиц, пострадавших от "агрессии РФ". Об этом говорится в тексте отчета Кабинета министров Украины Верховной раде, опубликованном в понедельник на сайте украинского парламента.

Составлением реестра будет заниматься украинское Министерство по делам ветеранов и неподконтрольных территорий. Все детали проекта будут указаны в совместном приказе офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины (СБУ) и Министерства по делам ветеранов.

На прошлой неделе юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Алина Павлюк заявила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает около 200 жалоб, поданных украинскими гражданами, пострадавшими в результате конфликта на востоке Украины.

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение Минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

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