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Украина хочет сойтись с США на фоне ненависти к России

06 марта 2021, 15:50  •  107 • Украина

Киеву все неймется – хочется досадить Москве. Сами не могут, значит надо привлекать тех, кто посильнее… Штаты, например.

Замглавы президентского офиса Украины Свириденко созвонилась с Вашингтоном и отметила, что они будут ну «очень признательны», если Байден ужесточит свои санкции против РФ. Отдельное «спасибо» Киев скажет, если санкции коснутся и российского «Северного потока»:

«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Было бы замечательно, если бы санкции касались и "Северного потока — 2"».

В Украине, казалось бы, проблем выше крыши, и нет бы направлять свои силы на их решение, а не на попытки создания проблем у кого-то еще. Боюсь, с таким мировоззрением властей, украинскому народу нечего ждать, кроме очередного разочарования.

К слову, Киев не просто просит санкций, а прямо-таки обильно подмазывается к Америке. В процессе все еще этого позорного созвона Свириденко с представителем США, она также сказала, что Украина видит в Штатах партнера! В частности, она упомянула возможность подключения Вашингтона к переговорным процессам по Донбассу и по минским договоренностям.

Так как Киеву нечего предложить, то он пытается надавить на больные места, например, кибератаки, в которых американцы привыкли винить Россию. Ну, как говорится, каждый вертится как может. Раз Украина выбирает руководствоваться чувствами ненависти и надеется на сплочение на их фоне – все совсем плачевно.

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