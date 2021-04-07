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Украина хочет провести переговоры по Донбассу в Польше
07 апреля 2021, 16:00 • 202 • Украина
Киев, 7 апреля. Украина не поедет в Минск на переговоры по урегулирования конфликта в Донбассе. Это уже решено, по словам главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.
Он сказал, что для продолжения переговоров необходимо найти другую площадку. По мнению Кравчука, Минск больше не может играть эту роль, так как якобы находится «под каблуком».
Недавно действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным путем разрешения ситуации в Донбассе является вступление Незалежной в НАТО, пишет RT.
Автор: Максим Попов
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