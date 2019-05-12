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Украина хочет попросить ООН и НАТО защитить жителей Сибири

12 мая 2019, 10:54  •  255 • Политика
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России. Об этом говорится на сайте партии действующего президента страны. Отмечается, что права меньшинств "нарушаются на Северном Кавказе и в Сибири". Украинская сторона подчеркивает, что обращаться будут и к НАТО, и к ПАСЕ, и к ООН.
Отмечается, что в повестку дня заседания парламента, которое состоится 14 мая, может быть включен вопрос об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Украинская сторона подчеркивает, что обращаться будут и к НАТО, и к ПАСЕ, и к ООН.
В качестве так называемых аргументов украинская сторона намерена затронуть "притеснение народов", живущих на Северном Кавказе и в Сибири
В сообщении говорится, что Москва "оказывает давление" на регионы вот уже пять лет.
"Проявлениями такой политики стали преследования представителей коренных народов России за их политические убеждения, - говорится в сообщении. – А также там есть отсутствие справедливого и прозрачного расследования различных преступлений".
Украина подчеркивает, что якобы и на Северном Кавказе, и в Сибири полиция мешает проведению мирных протестов и запрещает национальным меньшинствам проводить свою деятельность.
Украинские парламентарии хотят якобы призвать международные организации обратить внимание на "многочисленные нарушения прав коренных народов в России". В сообщении говорится, что Незалежная будет требовать прекратить эти нарушения.

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