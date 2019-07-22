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Украина хочет остановить выдачу паспортов России в Донбассе с помощью санкций
22 июля 2019, 06:54 • 192 • Политика
Украинские власти собираются отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Как заявил новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, одним из способов этого могут стать новые санкции против Москвы.
Данилюк заявил, что Киев собирается применить некие "конкретные меры" для того, чтобы прекратить этот процесс либо максимально усложнить его. Выдача российских паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины, по его словам, не просто нарушает минские соглашения, но является "спланированной провокацией", сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым устанавливается упрощенный порядок получения гражданства России для всех жителей Донбасса – в том числе находящихся на территориях под контролем Киева.
Как следует из документа, граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, либо удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища, могут обратиться за выдачей паспорта РФ в упрощенном порядке.
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