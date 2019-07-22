Украина хочет остановить выдачу паспортов России в Донбассе с помощью санкций

Данилюк заявил, что Киев собирается применить некие "конкретные меры" для того, чтобы прекратить этот процесс либо максимально усложнить его. Выдача российских паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины, по его словам, не просто нарушает минские соглашения, но является "спланированной провокацией", сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым устанавливается упрощенный порядок получения гражданства России для всех жителей Донбасса – в том числе находящихся на территориях под контролем Киева.

Как следует из документа, граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, либо удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища, могут обратиться за выдачей паспорта РФ в упрощенном порядке.