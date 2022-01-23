Украина хочет объединиться с Крымом? Депутат Шеремет подсказал Зеленскому решение

Украина может объединиться с Крымом только при условии вхождения страны в состав России, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил что Крым оторван от Украины, но скоро вернётся в её состав. Депутат Шеремет подсказал Зеленскому, при каком условии это возможно.

Путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства,

- сказал парламентарий.

Депутат добавил, что если такая ситуация сложится, то в стране не будет места украинским националистам и радикалам, пишет РИА Новости.