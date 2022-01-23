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Украина хочет объединиться с Крымом? Депутат Шеремет подсказал Зеленскому решение
23 января 2022, 13:35 • 203 • Политика
Украина может объединиться с Крымом только при условии вхождения страны в состав России, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Президент Украины Владимир Зеленский, заявил что Крым оторван от Украины, но скоро вернётся в её состав. Депутат Шеремет подсказал Зеленскому, при каком условии это возможно.
- сказал парламентарий.
Депутат добавил, что если такая ситуация сложится, то в стране не будет места украинским националистам и радикалам, пишет РИА Новости.
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