Украина хочет напугать миллионы туристов, стремящихся попасть в Крым

Украина ввела уголовную ответственность за посещение Крыма, а также ДНР и ЛНР вне украинских пунктов пропуска. Теперь нарушителям украинского законодательства грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

На Украине ввели уголовную ответственность для граждан России, которые посещают Крым. Первое нарушение грозит заключением сроком до трех лет, повторное - уже до пяти.

Закон подписал президент Украины Петр Порошенко, накануне он был опубликован на сайте Верховной рады и вступил в силу. Соответствующие изменения внесены в статью 332 Криминального кодекса Украины.

Теперь посещение Крыма, с точки зрения украинского закона, возможно только через украинские КПП, то есть со стороны Херсонской области. Въезд с российской стороны приравнивается к уголовному преступлению. Первый раз за него Украина обещает наказывать лишением свободы до 3 лет, а потом еще жестче.

Аналогичное наказание Украина ввела за посещение ДНР и ЛНР.