Украина хочет крови: Главного переговорщика пустили в расход

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На КПВВ "Майорск" в Донбассе был задержан глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан. Его обвиняют в подготовке массовых терактов, дестабилизации обстановки на Украине, а также организации госпереворота с обстрелом Верховной рады и нападением на Порошенко, Авакова, Яценюка и Турчинова

Украинская пресса не скрывает восторга по поводу задержания Владимира Рубана, главного переговорщика со стороны Украины по обмену пленными с Донбассом. Так, украинское издание "Обозреватель" приводит слова журналиста Мирослава Гая:

Один из главных агентов пропутинской администрации в ОРДЛО, доверенный Медведчука, попался на перевозке огромного арсенала оружия из оккупированных территорий в Украину... Напомню, что Рубан незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных. Для этого ему была отведена роль переговорщика".

По факту же Рубан был чуть ли не единственным представителем украинской стороны, которого принимали в Донбассе. И его задержание означает, в том числе, что процесс обмена военнопленными может надолго остановиться. Об этом, в частности, пишет Telegram-канал "Майор и Генерал":

Таким образом, вопрос обмена военнопленными будет закрыт (увы) надолго".

Обвинения, предъявленны Владимиру Рубану, красноречивы и многообразны. Незаконным обращением с оружием и подготовкой террористического акта они не ограничились. В документе СБУ говорится, что Рубан намеревался организовать военный переворот на территории всей Украины. Сначала дождаться, когда Порошенко посетит Верховную раду, и коварно начать ее минометные обстрелы, потом устроить штурм парламента. В планы задержанного, согласно документу, входил и обстрел домов политических лидеров, а также убийство лично Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка и Александра Турчинова. Ну и наконец, после полной дестабилизации внутренней обстановки, по этому страшному плану Россия вместе с ДНР и ЛНР вводит на Украину вооруженные формирования и оккупирует всю территорию Незалежной.

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Хотя уже при первом рассмотрении самих обстоятельств задержания и обвинения сразу бросаются в глаза некоторые несостыковки столь грандиозного плана. Так, бывший командир "Народного ополчения Донбасса" в Горловке Игорь Безлер считает, что оружие Рубану подложили. Об этом написала его жена на своей странице в соцети ВКонтакте:

"Появилось фото "арсенала". СБУ, вы бы заранее узнали, что дополнительный, т.н. "переменный заряд" на хвостовик привязывают перед выстрелом, а в минах на фото ещё и вышибные заряды вставлены. И почему мины не соответствуют калибру миномета? Могли бы и мину О-832ДУ подложить. Хоть какая-то правдоподобность была".

На некоторые детали обвинения обратили внимание и авторы Telegram-канала "Зрада чи Перемога":

Еще из обвинения получается, что это уже была вторая ходка Рубана за оружием… Примечательно, что первую партию оружия они хранили в Хмельницком на территории войсковой части А0553. А это, простите, 8-й Отдельный полк специального назначения ВСУ. Военные тоже замешаны?"

Сам задержанный Владимир Рубан на суде отрицал все обвинения. Он заявил, что стал участником операции, спланированной неким офицером с позывным "Кедр". И участвовал лишь как водитель. Ему дали задание "перевезти товар" на территорию, подконтольную ополчению, и привезти оттуда мебель, что он и сделал. По словам задержанного, он не знал, что везет оружие.

Пока по итогам слушаний Рубана взяли под стражу без возможности внесения залога на 60 суток. Отмечается, что поддержать его в суд приезжала народный депутат Надежда Савченко.

Как сообщает телеканал "112 Украина", президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой СБУ Василием Грицаком "приказал" последнему взять расследование дела Рубана под личный контроль. Он назвал целью задержанного "дестабилизировать общество через массовые террористические атаки", чему якобы имеются "неопровержимые доказательства".

Кроме того, Рубана уже внесли в базу центра "Миротворец".

В сухом остатке: главного переговорщика по обмену военнопленными с украинской стороны, по-видимому, подставили свои же. Его обвинили чуть ли не в уничтожении всей Украины, конечно же – в сговоре с Россией, причем государственного масштаба. Явные несостыковки задержания и обвинения – налицо, но Порошенко уже раздает приказы о взятии дела под личный контроль главы СБУ, "Миротворец" вносит Рубана в свои списки, а журналисты Незалежной кровожадно потирают руки. Тот же Мирослав Гай пишет в Facebook о том, что:

Вытащить Рубана уже невозможно. Значит, теперь будет стоять задача его ликвидировать".

Украина уверенно следует избранным курсом войны.

Петрова Александра